Vợ chồng cùng vào tù sau khi giấu ma túy trong quả dưa hấu

Sau một tuần nghị án, chiều 14-12, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Dương Thái Tâm (34 tuổi; ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) tù chung thân và Trần Thị Ngọc Giàu (30 tuổi, vợ Tâm) 15 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".



Clip Tòa tuyên án đôi vợ chồng liên quan đến ma túy

Theo cáo trạng, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 14-2-2022, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Công an huyện An Biên bắt quả tang 2 vợ chồng Tâm đang trên đường mang ma túy đi bán.

Vợ chồng Tâm và Giàu tại phiên tòa

Tang vật thu giữ gồm một trái dưa hấu bên trong có 5 bịch nylon chất ma túy đá có trọng lượng tương đương 0,5kg.



Trong quá trình điều tra, Tâm khai nhận số ma túy trên do bị cáo tự mua rồi ngụy trang vào trong ruột trái dưa hấu. Sau đó, Tâm rủ vợ đem từ TP HCM đến huyện An Biên (Kiên Giang) bán kiếm lời, nhưng chưa kịp giao cho người mua thì bị công an bắt giữ cùng tang vật.