Chỉ là trò chơi cầu trượt, cô giáo sáng tạo ra sao mà học sinh thích mê còn dân tình trầm trồ: Cô thế này ai chẳng muốn đi học

Có bao nhiêu từ để miêu tả về nghề mầm non, trong đó đa phần là những từ mang ý nghĩa không vui như áp lực, vất vả. Công việc hàng ngày thức khuya dậy sớm, có những khi phải thức đêm soạn giáo án, nghĩ đồ chơi, đến lớp chịu áp lực công việc từ những trẻ nghịch ngợm, khóc, không ăn... thêm nữa là áp lực từ phụ huynh không thông cảm, hay chỉ trích.

Đúng là có thế thật, nhưng vẫn có những khoảnh khắc vô cùng dễ thương, thư giãn như một cách để níu lại tình yêu nghề. Trong những năm tháng đầu đời, được đồng hành cùng tuổi thơ để nuôi dưỡng cảm xúc chân thành, đáng yêu của trẻ là niềm hạnh phúc bình dị đong đầy tình thương và bao dung của các cô.

Cô đã dùng chính thân mình làm cầu trượt cho lũ nhỏ thỏa thích vui đùa.

Chẳng hạn như clip cô giáo mầm non chơi trò chơi cùng trẻ đang khiến dân tình vô cùng thích thú sau đây. Trong clip, cô đã dùng chính thân mình làm cầu trượt cho lũ nhỏ thỏa thích vui đùa. Nhìn những gương mặt hớn hở phấn khích đủ biết mấy đứa trẻ thích thú đến mức nào. "Cầu trượt chạy bằng cơm", chị Lê Ly, tác giả video hài hước.

Mấy ai hiểu được nỗi lo lắng ngày đêm của các cô giáo mầm non khi hằng ngày đều đối mặt với vô vàn vấn đề như trẻ khóc, trẻ quấy phá rồi chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ cho đến dạy trẻ kiến thức, kỹ năng... Nhưng chính những giây phút thoải mái như thế này chắc hẳn đã níu kéo tình yêu nghề của các cô ở lại và khiến những buổi đến trường của tụi nhỏ cũng trở nên hào hứng và đáng nhớ hơn rất nhiều.

Ai chắc hẳn cũng đã từng trải qua lứa tuổi mầm non và có những kỉ niệm đẹp đẽ nhất cùng các cô và bạn bè. Đó sẽ là những kỉ niệm không bao giờ quên và nhớ mãi in sâu vào tâm trí mỗi người, vì vậy nói đến cô giáo mầm non thật là gần gũi và đáng trân trọng.