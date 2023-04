Giáo sư gốc Việt chế tạo robot in 3D ngay trong cơ thể người lần đầu tiên trên thế giới

Đây là nghiên cứu từ phòng thí nghiệm của Đại học New South Wales, Australia.

Bệnh nhân cần thay thế bộ phận hoặc cơ quan nội tạng bị tổn thương như đại tràng, dạ dày, tim và bàng quang, hay các bệnh nhân ung thư, đặc biệt là ung thư đường tiêu hóa có thể hưởng lợi từ công nghệ này. Và cũng thật tự hào vì công nghệ này được tạo nên bởi một nhà khoa học gốc Việt.

Nhóm nghiên cứu tại Đại học New South Wales, Australia do TS. Đỗ Thanh Nhỏ dẫn đầu và các cộng sự đã chế tạo cánh tay robot mềm siêu nhỏ, có đầu in 3 trục có thể uốn cong, di chuyển linh hoạt trong cơ thể và in 3D sinh học lên bề mặt nội tạng và mô. Thiết bị luồn vào cơ thể thông qua đường miệng và trực tràng, tái tạo các mô bị tổn thương của các bộ phận bên trong cơ thể như ruột, dạ dày, gan, thận, tim, phổi, thậm chí mạch máu.

TS Đỗ Thanh Nhỏ chia sẻ về thiết bị robot mềm mới (soft robotic catheter) in 3D sinh học, có thể dùng trong tim mạch và não, luồn vào động mạch chủ, vào tim hoặc vào mạch máu não, cho người bị tai biến. (Ảnh: NVCC)

TS. Đỗ Thanh Nhỏ, Giám đốc Phòng thí nghiệm Robot Y tế, Đại học New South Wales, Australia, nói: "Phương pháp truyền thống cấy ghép vật liệu 3D sinh học vào trong cơ thể đa số phải mổ hở. Nhưng quá trình này có nguy cơ nhiễm trùng và mất nhiều máu. Đây là lý do chúng tôi quyết tâm phát triển một thiết bị in trực tiếp vật liệu sinh học bên trong cơ thể".

Nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm thiết bị in trong trực tràng nhân tạo và trên bề mặt thận lợn và tim lợn, thử nghiệm với các vật liệu khác nhau, trong đó có vật liệu sinh học tích hợp tế bào sống. Kết quả cho thấy, tế bào sinh học không bị ảnh hưởng bởi quá trình in 3D, đa phần các tế bào vẫn sống và 7 ngày sau khi in, số lượng mô tăng gấp 4 lần.

GS. Nigel Lovell, Giám đốc Viện Công nghệ sức khỏe Tyree Ihealth, Australia, cho biết: "In 3D sinh học hiện nay được tạo ở bên ngoài cơ thể, chúng rất mềm và dễ vỡ trong quá trình cấy ghép vào bên trong cơ thể. Việc chế tạo thử nghiệm thành công công nghệ in 3D vừa in trực tiếp vào bên trong cơ thể sống, vừa được thiết kế như công cụ mổ nội soi đa năng được giới chuyên môn đánh giá cao".

Hiện nhóm nghiên cứu đã nộp bằng phát minh sáng chế cho công nghệ này. Công nghệ được kỳ vọng sẽ tạo ra một cuộc cách mạng trong ngành in 3D sinh học và mổ nội soi.