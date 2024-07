Giao dịch căn hộ chung cư tại Hà Nội tăng gấp hơn 2 lần, giá trung bình chạm mốc 66 triệu đồng/m2

Theo báo cáo thị trường bất động sản của Cushman & Wakefield, trong 6 tháng đầu năm 2024, thị trường căn hộ Hà Nội đã có tín hiệu tích cực cả về nguồn cung và nguồn cầu. Khoảng 10.800 căn hộ mới đã được mở bán, tăng gần gấp ba lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, quý 2/2024, khoảng 7.600 căn hộ đã được mở bán, đánh dấu mức tăng 140% theo quý và tăng 155% theo năm.

Sự thay đổi đáng kể này chủ yếu do sự ra mắt của các dự án căn hộ mới trong các khu đô thị tích hợp, như Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City. Khu vực phía Tây chiếm khoảng 59% nguồn cung căn hộ mới trong 6 tháng đầu năm 2024, và các dự án trung cấp tiếp tục chiếm ưu thế trên thị trường, chiếm khoảng 90% nguồn cung mới.

Trong nửa đầu năm, khoảng 10.900 căn hộ đã được bán, tăng 216% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, quý 2/2024, lượng bán mới căn hộ tại Hà Nội đạt khoảng 7.400 căn, tăng 110% so với quý trước và tăng 147% so với cùng kỳ năm trước.

Giá sơ cấp trung bình đạt gần 2.640 USD/m2, tương đương 66 triệu đồng/m2, tăng 11% theo quý và tăng 30% theo năm.

Lý giải về sự tăng trưởng trong lượng bán mới của nửa năm đầu 2024, đơn vị này cho rằng, là do sự khan hiếm nguồn cung mới những năm gần đây. Các dự án mới mở bán với tình trạng pháp lý minh bạch, chủ đầu tư uy tín, chính sách bán hàng hấp dẫn và tiện ích tất cả trong một đã ghi nhận hiệu suất bán hàng khả quan. Hầu hết các dự án này đến từ các khu vực đô thị tích hợp lớn ở phía Tây.

Nguồn cầu căn hộ Hà Nội tăng được thúc đẩy bởi nhu cầu nhà ở ngày càng cao đi cùng với tốc độ tăng dân số và nhập cư của thành phố. Bên cạnh đó, nhu cầu đầu tư dần quay trở lại với kênh bất động sản trong bối cảnh kinh tế không ổn định. Giá căn hộ sơ cấp tiếp tục tăng do nguồn cung khan hiếm. Sự tăng giá này cũng được thúc đẩy bởi nguồn cung trung cấp và cao cấp chiếm 98% nguồn cung mới, trong khi nguồn cung căn hộ bình dân vẫn còn thiếu hụt.

Trong nửa cuối năm 2024, thị trường bất động sản dự kiến sẽ chào đón khoảng 9.500 căn hộ mới. Phần lớn nguồn cung này sẽ tập trung ở khu vực phía Tây, hưởng lợi từ vị trí chiến lược và cơ sở hạ tầng đã được thiết lập. Ngoài ra, trong nửa cuối năm 2024, nguồn cung dự báo tiếp tục tập trung ở các khu đô thị tích hợp như Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City.

Từ năm 2025, các quận/huyện ngoại thành, bao gồm Đông Anh, Gia Lâm, Hà Đông, Hoài Đức, Hoàng Mai, Long Biên và Thanh Trì, được dự đoán sẽ chiếm ưu thế về nguồn cung căn hộ trong tương lai nhờ vào sự phát triển cơ sở hạ tầng và các sáng kiến quy hoạch đô thị của chính phủ. Đáng chú ý, các huyện Đông Anh và Gia Lâm dự kiến sẽ trở thành quận vào năm 2025, đóng góp vào nguồn cung dự kiến từ các khu đô thị tích hợp lớn như Vinhomes Cổ Loa, Vinhomes Ocean Park và BRG Smart City