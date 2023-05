Những tiện ích chỉ có tại căn hộ chung cư không phải ai cũng biết

Theo quan niệm truyền thống, nhà đất luôn có giá hơn căn hộ chung cư vì có quyền sở hữu mãi mãi còn căn hộ chung cư sẽ bị xuống cấp và mất giá theo thời gian. Tuy nhiên, xã hội ngày càng phát triển thì cách nhìn nhận về căn hộ chung cư cũng cởi mở hơn, đặc biệt là giới trẻ. Dưới đây là những tiện ích chỉ có tại căn hộ chung cư mà không phải ai cũng biết rõ.

Tài chính phù hợp

Nếu so sánh chi phí để mua một ngôi nhà mặt đất và một căn hộ chung cư, rõ ràng mua căn hộ chung cư sẽ rẻ hơn. Giá cả chính là yếu tố quyết định đến lựa chọn của khách hàng. Cùng một số tiền phải bỏ ra để mua một ngôi nhà trong ngõ ở nội thành nhưng khách hàng có thể mua được một căn hộ chung cư hạng trung với đầy đủ nội thất tiện nghi.

Một ưu điểm về tài chính khi mua căn hộ chung cư nữa là các chính sách bán hàng hấp dẫn, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính trong thời gian đầu mua nhà. Thông thường, chủ đầu tư dự án sẽ liên kết với ngân hàng nhằm hỗ trợ khách vay vốn, đồng thời hỗ trợ lãi suất trong thời gian quy định. Ngoài ra, tiến độ trả góp được chia thành từng đợt cũng tạo cơ hội thuận lợi cho khách mua nhà.

Chung cư thường có giá "mềm" hơn nhà mặt đất. (Ảnh minh họa)

Đảm bảo an ninh

Một lý do khiến nhiều người dân thích ở chung cư hơn nhà mặt đất là mức độ an ninh tại các căn hộ cao hơn. Tại các khu chung cư, các hộ dân được đảm bảo an toàn vì có nhiều lớp an ninh. Mỗi tòa nhà đều có nhân viên an ninh, thẻ từ thang máy, hệ thống camera 24/7, một số căn hộ thuộc phân khúc cao cấp và hạng sang có hệ thống smart key.

Không gian riêng tư và yên tĩnh

Sống tại khu chung cư, cư dân sẽ có không gian riêng tư, không bị làm phiền bởi những tiếng ồn hoặc bị quấy rầy bởi hàng xóm. Các căn hộ khi đóng kín cửa có thể giảm đến 90% tiếng ồn bên ngoài.

Không gian xanh bao phủ

Các khu chung cư đều sở hữu không gian xanh. (Ảnh minh hoạ)

Hiện nay, các khu chung cư mới đều có diện tích mảng xanh cao hơn mật độ xây dựng, nhằm đảm bảo cuộc sống chất lượng và trong lành nhất cho cộng đồng dân cư.

Tiện ích và dịch vụ hiện hữu

Hầu hết các dự án chung cư từ đều có những tiện ích và dịch vụ hữu dụng cho cư dân tận hưởng như siêu thị, bể bơi, nhà hàng, thể thao, làm đẹp...Nhiều khu chung cư cao cấp còn xây dựng các khu vực vui chơi với nhiều loại hình cho trẻ nhỏ vô cùng tiện ích.

Vệ sinh công cộng đảm bảo

Một ưu điểm nữa của các khu chung cư là vấn đề vệ sinh công cộng. Các chung cư hiện đại ngày nay thường rất sạch sẽ và trong lành. Việc dọn dẹp vệ sinh, chăm sóc, cắt tỉa cây, diệt côn trùng...đều được thực hiện thường xuyên.

Gắn kết các thành viên trong gia đình

Do các phòng đều nằm trên cùng một mặt sàn nên tạo điều kiện thuận lợi sinh hoạt chung cho cả gia đình. Với thiết kế này, các thành viên trong gia đình dễ dàng gặp mặt, trở nên thân thiết hơn, không khí gia đình vì thế mà ấm cúng hơn.