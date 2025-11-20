Giảng viên thanh nhạc đắt show nhất Việt Nam

2025 là 1 năm chạy show tất bật của Dương Hoàng Yến. Tính riêng trong hai tháng 10 và 11, cô gần như không có ngày nghỉ khi liên tục di chuyển giữa Hà Nội - TP.HCM và các tỉnh thành. Khởi động tháng 10 bằng sự kiện của một nhãn hàng và buổi ghi hình Đường lên đỉnh Olympia tại Hà Nội (2/10), Dương Hoàng Yến lập tức bước vào chuỗi chương trình lớn kéo dài liên tiếp: Better Choice Awards 2025 (3/10), Cặp Lá Yêu Thương tại Văn Miếu Quốc Tử Giám (4/10), Chung tay vì Đồng Bào tại Nhà Văn hoá Thanh niên TP.HCM (6/10), Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập Tỉnh Sơn La (10/10), tiếp đó là sân khấu tại Phú Quốc (11/10),...

Lịch trình dày đặc, di chuyển liên tục và gần như “không có chỗ trống” cho thấy sức hút của Dương Hoàng Yến. Cô được săn đón ở cả show chính luận lẫn show thương mại.

Không phải nghệ sĩ nào cũng có thể duy trì tần suất tham gia các sự kiện lớn, mang tính cộng đồng mà vẫn đảm bảo phong độ ổn định. Những chương trình mà Dương Hoàng Yến góp mặt thường đòi hỏi khả năng xử lý thanh nhạc chắc chắn, cảm xúc sân khấu chuyên nghiệp và sự bản lĩnh trước hàng nghìn khán giả. Đây cũng chính là lý do trong nhiều năm qua, cô luôn nằm trong nhóm nghệ sĩ được các nhà làm show tin tưởng nhất.

Dương Hoàng Yến gây ấn tượng tại Đại lễ 2/9

Trong thời gian cả nước hướng về Đại lễ, Dương Hoàng Yến từng tạo dấu ấn đặc biệt trong Đại lễ A80. Là một trong 80 nghệ sĩ được lựa chọn tham gia đồng diễn trong chương trình sáng 2/9, cô xuất hiện với năng lượng tích cực và tinh thần nghiêm túc. Khoảnh khắc “đi lạc” vào Khối Thiếu Nhi trong buổi sơ duyệt ngày 27/8 bất ngờ viral vì quá dễ thương. Gương mặt trẻ trung, vóc dáng nhỏ nhắn khiến nhiều người ngỡ ngàng khi biết cô đã 34 tuổi.

Dương Hoàng Yến cân bằng giữa sân khấu giải trí

và các chương trình cộng đồng - chính luận

Dương Hoàng Yến nhiều năm nay là gương mặt quen thuộc của các chương trình nghệ thuật lớn, từ lễ kỷ niệm, sự kiện cộng đồng đến những chương trình truyền hình đặc biệt. Sự xuất hiện liên tục của cô không chỉ phản ánh sự tin tưởng của các đơn vị tổ chức mà còn cho thấy vị trí đặc biệt mà nữ ca sĩ xây dựng trong lòng công chúng. Giữa thị trường giải trí luôn thay đổi, không chạy theo trào lưu, Dương Hoàng Yến chọn con đường bền vững hơn: tập trung vào âm nhạc, nâng cao chuyên môn và tham gia các chương trình chính luận, cấp nhà nước.

Bên cạnh sự nghiệp ca hát nổi bật, hành trình của Dương Hoàng Yến còn đặc biệt hơn khi song song đảm nhiệm vai trò giảng viên thanh nhạc. Cô từng là Thủ khoa đầu vào và Thủ khoa đầu ra khoa Thanh nhạc của Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Chỉ hai năm sau khi tốt nghiệp, Dương Hoàng Yến được giữ lại trường làm giảng viên, khi mới 22 tuổi. Dù bận rộn chạy show, cô vẫn duy trì việc đứng lớp, đào tạo thế hệ ca sĩ trẻ. Dương Hoàng Yến từng chia sẻ quan điểm “thà hủy show chứ không thể bỏ học trò”, đủ để thấy nghề giáo là phần quan trọng nhất trong sự nghiệp.

Dương Hoàng Yến - giảng viên thanh nhạc đắt show nhất Việt Nam

Trên sân khấu, cô là ca sĩ nội lực luôn được săn đón. Ở giảng đường, cô là giảng viên trẻ được yêu mến và tôn trọng. Giữa thị trường giải trí nhiều biến động, việc cân bằng giữa công tác giảng dạy và lịch trình dày đặc của 1 ca sĩ là minh chứng rõ ràng nhất cho sức bền, sự chỉn chu và bản lĩnh của Dương Hoàng Yến - giảng viên thanh nhạc đắt show nhất Việt Nam.