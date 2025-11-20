Quốc Thiên lên tiếng trước tin đồn “nghỉ chơi” Duy Khánh

Tập 4 của series “SKYNOTE: Re:Flexion” mang đến bầu không khí sôi động khi khách mời Duy Khánh xuất hiện với câu mở màn gây cười: “Tôi bỏ hai show mới chạy qua với anh Thiên đó nha.” Câu nói vừa hài hước, vừa hé lộ lịch trình bận rộn đến mức cả hai hiếm khi có thể xuất hiện cùng nhau, từ đó dẫn đến loạt hiểu lầm trên mạng xã hội rằng Quốc Thiên và Duy Khánh “nghỉ chơi”, “mất kết nối” hay “có vấn đề”.

Trong tập này, cả hai lập tức phủ nhận tin đồn. Quốc Thiên và Duy Khánh cho biết họ vẫn thân thiết như trước, chỉ là mỗi người đang ở trong giai đoạn làm việc dày đặc nên khó sắp xếp để ủng hộ nhau đầy đủ như trước kia. Dù vậy, cả hai vẫn quan tâm, theo dõi sản phẩm và hoạt động nghệ thuật của nhau. Không khí tung hứng tự nhiên, vui tươi trong tập 4 cũng là minh chứng rõ nhất cho mối quan hệ thân thiết nhiều năm của cặp đôi nghệ sĩ.

Một trong những điểm nhấn của tập phim là chia sẻ của Quốc Thiên về tham vọng phát triển thương hiệu live concert SKYNOTE thành sự kiện thường niên. Nam ca sĩ nói thẳng: “Rất áp lực, nhưng áp lực mới tạo kim cương.” Câu khẳng định khiến cả trường quay bật cười nhưng cũng bày tỏ sự ngạc nhiên trước sự quyết tâm của Quốc Thiên. Từ độ chịu chi, mức độ cầu toàn cho đến quy mô sản xuất, SKYNOTE được xem là cột mốc lớn nhất trong sự nghiệp của anh. Việc anh úp mở về tham vọng mỗi năm thực hiện một concert “khủng” khiến khán giả không khỏi tò mò về kế hoạch dài hơi mà nam ca sĩ theo đuổi.

Không khí hài hước của tập phim lên đến cao trào khi cả hai quyết định “bóc” mối quan hệ thực sự giữa Dì Lệ Quốc Thiên và Bé Thu Duy Khánh. Duy Khánh đùa: “Thân thiết gì đâu… chắc do anh Thiên mượn tôi 10 tỉ làm SKYNOTE nên phải giữ quan hệ tốt.” Màn trêu chọc khiến Quốc Thiên luống cuống phân bua, tạo nên một trong những khoảnh khắc vui nhộn nhất tập. Dù chỉ là câu nói đùa, nhưng nó cũng khiến người xem đặt câu hỏi: phải chăng mức đầu tư cho SKYNOTE 2025 còn “khủng” hơn con số 10 tỉ mà Duy Khánh đề cập?

Thực tế, với những dự án “hâm nóng” được Quốc Thiên tung ra liên tiếp suốt thời gian qua, cùng mức độ chỉn chu trong ekip, kỹ thuật, dàn khách mời và tầm vóc của concert, khán giả hoàn toàn có cơ sở để tin rằng SKYNOTE năm nay là một trong những live concert có quy mô lớn nhất Vpop. Tập 4 khéo léo giữ sự tò mò của người xem mà không công bố con số chính thức, tạo nên một điểm nhấn truyền thông thú vị.

Cuối tập, khán giả được thưởng thức tiết mục quen thuộc: “Đài phát thanh tiếng nói Duy Khánh” – nơi nam diễn viên hài tổng hợp loạt thông tin nóng xoay quanh concert SKYNOTE theo phong cách duyên dáng riêng. Đây cũng là cách tập 4 khép lại trong tiếng cười nhưng vẫn đủ đầy thông tin cho người xem đang mong chờ SKYNOTE: The Reflection 2025.

Với sự xuất hiện của Duy Khánh, tập phim mang đến cảm giác nhẹ nhàng, vui vẻ nhưng không kém phần chân thành. Tâm sự thật lòng của cả hai không chỉ hóa giải tin đồn “nghỉ chơi” mà còn cho thấy tình bạn bền bỉ, hỗ trợ nhau trong hành trình nghệ thuật. Tập 4 vì vậy trở thành một điểm nhấn thú vị của series, tiếp tục giữ sức nóng cho SKYNOTE trước ngày live concert chính thức diễn ra.