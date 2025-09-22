'Vua hề chèo' từng chẳng có xu dính túi, U70 vẫn đắt show, sống an nhàn bên vợ 2

Nghệ sĩ hài Quốc Anh sinh năm 1962 tại Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Từ năm 16 tuổi, nghệ sĩ Quốc Anh đã ra Hà Nội theo học Trường Nghệ thuật Việt Nam (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội).

Thời mới nhập học, Quốc Anh gặp nhiều khó khăn về tài chính, thậm chí có những lúc "chẳng một xu dính túi". Đêm nằm ngủ, ông chỉ ước có một ổ bánh mì để ăn.

Không có vai, nam nghệ sĩ phải xin đi diễn, phục vụ khán giả miễn phí. Tiền cát-xê 2 tháng cũng chẳng mua được sọt cam mang về quê cho mẹ. Nhiều năm, ông phải ở lại Hà Nội vì không có đủ tiền về quê ăn Tết. Cuộc sống khó khăn, đói khổ là thế nhưng ông vẫn bám trụ với nghề diễn.

NSND Quốc Anh từng có quá khứ cơ cực để bám trụ với nghề.

Sau nhiều năm phấn đấu tại Nhà hát Chèo Việt Nam, nghệ sĩ Quốc Anh có cho mình 6 huy chương vàng trong sự nghiệp. Sau đó, ông chuyển công tác về Nhà hát Chèo Hà Nội và tiếp tục gặt hái không ít thành tựu lớn trong suốt quá trình lao động, cống hiến cho nghệ thuật chèo.

Đối với các loại hình sân khấu khác, Quốc Anh cũng thành công ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả. Cụ thể, ở mảng hài kịch, khán giả thường nhớ đến ông với những vai quan tham, quan huyện, lý trưởng, chánh tổng.

Các nhân vật điển hình làm nên tên tuổi của ông có thể kể đến như ông Phởn của Lên voi , Lý lác của Râu quặp, Lang rỗ của Thầy rởm , Lý trưởng của Chôn nhời…

Quốc Anh cũng là một trong những nghệ sĩ hài được khán giả yêu mến gọi là "Vua hề chèo" . Dẫu vậy, với ông, danh xưng không quá quan trọng. Trên sân khấu chèo hay hài kịch, nam nghệ sĩ chỉ dám nhận mình là nghệ sĩ đóng tròn trịa các dạng vai tính cách khác nhau.

NSND Quốc Anh là gương mặt quen thuộc của hài Tết miền Bắc.

Vì được khán giả đón nhận, ông rất đắt show tại các tỉnh thành. Có những thời điểm, nam nghệ sĩ đi diễn 20 ngày trong một tháng, mỗi buổi làm việc kéo dài đến 2-3h sáng mới kết thúc.

Nói về cát-xê, NSND Quốc Anh bộc bạch: "Cát-xê với tôi không quan trọng, điều quan trọng nhất là tôi được làm những việc tôi thích. Tôi có thể khẳng định khi đoàn đi diễn ở những hội hè, vùng quê mà giới thiệu có thêm Quốc Anh phục vụ, diễn một chùm hài chẳng hạn chắc chắn sẽ được trả thêm 10-20 triệu đồng.

Tuy nhiên, không vì thế mà tôi yêu cầu, đòi hỏi tiền cát-xê cao, tùy các con các cháu. Tôi có điều kiện, có sức khỏe là tôi đi diễn cho các con các cháu, cho khán giả còn tiền cát-xê lấy như anh em hoặc thậm chí chỉ đủ tiền đổ xăng cũng được".

Năm 2018, nam nghệ sĩ được bổ nhiệm quyền Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội cho đến khi nghỉ hưu vào tháng 8/2022.

Sau khi về hưu, ông vẫn tích cực tham gia làm phim ảnh, sân khấu hay các chương trình hài kịch. NSND Quốc Anh từng nói "đây là khoảng thời gian ông sống thỏa sức hơn, đã hơn với nghề".

Ngoài ra, ông vẫn tham gia công tác giảng dạy và nhận rất nhiều lời mời tham gia đóng phim hài tết hay nhiều chương trình khác.

NSND Quốc Anh vẫn hết mình với nghệ thuật dù đã về hưu.

Ở tuổi 63, NSND Quốc Anh đang tận hưởng cuộc sống về hưu an nhàn, bình yên bên người vợ thứ 2. Vợ của ông không làm nghệ thuật nhưng rất hiểu và thông cảm với chồng. Ông nói mình luôn trân trọng và yêu thương người phụ nữ bên cạnh mình.

Nhắc đến người vợ hiện tại, NSND Quốc Anh luôn trân trọng. Ông biết ơn vì bà làm tốt vai trò hậu phương, không ghen tuông, luôn thấu hiểu và thông cảm cho công việc của chồng dù không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Điều tiếc nuối lớn nhất trong đời NSND Quốc Anh là không có con ruột do di chứng từ căn bệnh thuở nhỏ. Tuy vậy, ông không còn dằn vặt, mà chọn yêu thương, đối xử với con riêng của vợ như con đẻ.

"Tôi nghỉ hưu nhưng không nghỉ làm, tôi vẫn đi diễn. Tất nhiên, ở độ tuổi này, tôi luôn có sự chọn lọc kể cả những show diễn. Tôi không thể à uôm, dễ dãi như thời trẻ được.

Tôi sống và ăn uống rất đơn giản. Tôi chỉ thích ăn đậu phụ luộc chấm muối, có khi tôi ăn cả ngày cũng được. Tôi cũng chẳng tập luyện gì, thú vui những lúc rảnh rỗi của tôi là đi câu cá", NSND Quốc Anh bộc bạch.