“Giáng sinh ấm áp – Tặng bé sách hay”: Món quà ý nghĩa từ Ban quản lý tòa nhà VISAHO đến cư dân

Tuyệt vời hơn, ngoài những hoạt động trang trí thường niên, dịp Giáng sinh năm nay, VISAHO còn tổ chức sự kiện "Giáng sinh ấm áp – Tặng bé sách hay", góp phần đem lại một mùa lễ hội thú vị, ý nghĩa đến với các cư dân, đặc biệt là những công dân nhí tại các chung cư.



Trong mùa Giáng sinh năm nay, hàng ngàn cuốn sách Ehon – sách minh hoa tranh ảnh Nhật Bản sẽ được trao tặng cho các bé tại các chung cư do VISAHO quản lý vận hành như Hong Kong Tower, Thăng Long Number One, Hoàng Thành Tower... Ehon được hiểu ngắn gọn là thể loại truyện được minh họa bằng tranh ảnh với nội dung, đề tài gần gũi với đời sống hàng ngày của trẻ, giúp bố mẹ giao tiếp trao đổi tình cảm với trẻ. Loại sách này còn được mệnh danh là thực phẩm nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ, giúp các bé chơi đùa thỏa thích và tự do suy tưởng về những điều lý thú ở thế giới xung quanh.

Hoạt động tặng sách Ehon là món quà VISAHO gửi đến các cư dân trong mùa Giáng sinh năm nay

Là một công ty Quản lý tòa nhà đến từ Nhật Bản, hoạt động tặng sách Ehon "Giáng sinh ấm áp – tặng bé sách hay" là một sự kiện mang tính cộng đồng được lãnh đạo VISAHO dự định và ấp ủ từ lâu. Ông Tsuchiya Masahiro – Giám đốc Công ty Cổ phần VISAHO từng chia sẻ: "Chúng tôi luôn nỗ lực để đem lại một cuộc sống tốt hơn cho các cư dân, đặc biệt là các cháu nhỏ - những mầm non tương lai sẽ cống hiến rất nhiều cho xã hội và đất nước Việt Nam. Tôi hi vọng các em nhỏ sẽ được nuôi dưỡng và trưởng thành trong một môi trường tốt – nơi mà VISAHO sẽ cố gắng hết sức để đem lại những điều tốt đẹp nhất đến với cư dân".

Tại hoạt động tặng sách, các em nhỏ tỏ ra rất hào hứng và vui vẻ khi được nhận những cuốn sách Ehon rực rỡ màu sắc. Mặc dù sự kiện diễn ra rất hào hứng, nhưng Ban quản lý vẫn đảm bảo các hoạt động phòng chống COVID-19, đeo khẩu trang và sát khuẩn tay thường xuyên, không tập trung đông người.

Đồng hành cùng hoạt động tặng sách Ehon của VISAHO, còn có sự tham gia của diễn giả Ms. Koga Masako – Người sáng lập Pipi – Viện Nghiên cứu Văn hóa Nhi đồng Nhật Việt và đại diện của Ehomebooks – Nhãn hiệu sách Tiên phong trong Giáo dục Gia đình thuộc công ty cổ phần Xuất bản và Giáo dục Quảng Vă. Trong buổi tổ chức sự kiện tặng sách đầu tiên, Ms. Koga đã có những giao lưu hết sức thú vị với các bé, giúp các bé có thêm hứng thú đọc sách và khám phá nhiều hơn về dòng sách giáo dục Ehon.

Đồng hành trong buổi tặng sách đầu tiên là diễn giả Ms.Koga và đại diện từ Ehomebooks

Ms.Koga chia sẻ: "Thực sự tôi vô cùng bất ngờ trước lời mời tham dự sự kiện tặng sách mà Công ty cổ phần VISAHO tổ chức lần này. Chắc hẳn ban quản lý tòa nhà và các thành viên trong dự án đã vô cùng trân trọng cảm xúc của trẻ và của mỗi gia đình sống trong chung cư.

Dưới góc nhìn của khoa học não bộ, có rất nhiều cơ hội để chia sẻ về kiến thức liên quan đến việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ trong thời điểm "vàng" từ 0 đến 2 tuổi, nhưng trong giai đoạn này của xã hội, khi mà con người chúng ta hạn chế việc gặp gỡ đã khiến trẻ nhỏ chỉ còn biết dựa vào các phương tiện điện tử để phát triển ngôn ngữ của mình, việc phát triển ngôn ngữ một chiều này vô cùng đáng báo động.

Vậy nên theo tôi thông qua việc đọc sách Ehon tại nhà sẽ giúp các con giải quyết vấn đề này, không chỉ về mặt ngôn ngữ và cảm xúc của trẻ cũng được bồi dưỡng đáng kể. Tôi mong rằng VISAHO sẽ có nhiều hơn nữa những sự kiện vô cùng ý nghĩa như thế này".

Bên cạnh hoạt động tặng hàng ngàn cuốn sách đến các em nhỏ trong dịp Giáng sinh này, VISAHO cũng đã gửi tặng thư viện chung cư cao cấp The ZEI bộ sách Ehon và nhiều đầu sách hay từ các tác giả Nhật Bản. Nội dung các bộ sách rất phong phú, phù hợp với mọi lứa tuổi và các nhu cầu giải trí, học tập của mọi người.

Có thể nói, VISAHO không chỉ chú trọng đến việc cung cấp dịch vụ, quản lý vận hành tòa nhà, đơn vị này cũng đặc biệt quan tâm đến các hoạt động văn hóa, tinh thần của cư dân và khách hàng. Không chỉ tổ chức tặng sách, VISAHO còn tổ chức loạt hoạt động cộng đồng đầy ý nghĩa khác như "Clead Day – Nhặt rác", trang trí Halloween, tặng quà dịp Trung thu…

Hướng đến trở thành doanh nghiệp dịch vụ Bất động sản số 1 Việt Nam, VISAHO luôn nỗ lưc để cung cấp cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất, nâng cao giá trị bất động sản và đời sống của cư dân, khách hàng.

Công ty Cổ phần VISAHO – Công ty Dịch vụ Bất động sản chuyên nghiệp đến từ Nhật Bản

