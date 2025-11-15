Vua Charles đón sinh nhật tuổi 77

Ngày 14/11, Vua Charles cùng Vương hậu Camilla đến thăm Cyfarthfa Castle ở Merthyr Tydfil, miền Nam xứ Wales - tòa lâu đài tráng lệ được xây dựng từ năm 1825, nay là bảo tàng và phòng trưng bày nghệ thuật lớn nhất ngoài thủ đô Cardiff. Dịp này cũng là sinh nhật lần thứ 77 của nhà vua, trùng với lễ kỷ niệm 200 năm thành lập lâu đài.

Không khí bên trong ấm cúng và rộn ràng tiếng hát “Happy Birthday”, khi các khách mời bao gồm diễn viên Ruth Jones, nhà thiết kế Julien Macdonald và TikToker nổi tiếng Lewis Leigh đồng thanh hát chúc mừng sinh nhật. Khi mọi người hô vang “Your Majesty”, Vua Charles mỉm cười rồi tiến đến chiếc bánh khổng lồ hình lâu đài, được trang trí tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật.

Thoáng chút do dự, nhà vua nói: “Tôi không muốn phá hỏng nó". Nhưng sau khi được Vương hậu động viên, ông cười hiền rồi dùng cả hai tay cắt xuống một tháp nhỏ trên bánh.

Không chỉ là sinh nhật của nhà vua, buổi lễ còn là dịp gắn kết cộng đồng. Sau khi cắt bánh, Vua Charles và Vương hậu Camilla cùng đi chào từng khách mời từ nghệ sĩ, doanh nhân đến các tổ chức thiện nguyện mà họ bảo trợ.

Nhà vua cũng dành thời gian gặp gỡ những người đại diện cho The King’s Trust – quỹ từ thiện mà ông sáng lập cách đây 50 năm, và Hiệp hội Loãng xương Hoàng gia do Vương hậu làm Chủ tịch. Một đồng xu đặc biệt kỷ niệm 50 năm thành lập quỹ đã được trao tặng cho ông, được thiết kế bởi một cựu học viên của King’s Trust và đúc tại xưởng đúc tiền Hoàng gia ở Llantrisant.

Khi buổi lễ kết thúc, mưa lớn vẫn chưa dứt. Nhưng bên ngoài lâu đài, hàng trăm người vẫn kiên nhẫn đứng chờ để được gặp nhà vua. Họ vẫy cờ, hát “Penblwydd Hapus” (Chúc mừng sinh nhật bằng tiếng Wales), và reo vang khi Vua Charles bước ra.

Dưới chiếc ô trong suốt, ông nở nụ cười thân thiện, bắt tay từng người, nhận những tấm thiệp tự làm và gấu bông nhỏ từ trẻ em. Vương hậu Camilla nhận những bó hoa rực rỡ và không quên pha trò: “Một ngày thật… ướt át nhỉ!” khiến mọi người bật cười trong mưa.

Sau gần một giờ ở lâu đài, nhà vua tiếp tục chuyến công tác, khai trương khu bảo trì tàu điện South Wales Metro Depot ở Taff’s Well, nơi ông còn thử ngồi vào ghế lái tàu điện, khiến các kỹ sư vô cùng thích thú.

Trong khi đó, ở London, các loạt đại bác danh dự được bắn tại Công viên Green, Tháp London và nhiều địa điểm khác để mừng sinh nhật nhà vua. Trên mạng xã hội, Cung điện Buckingham cũng chia sẻ bức ảnh mới của ông chụp tại dinh Sandringham cùng dòng chú thích ngắn gọn:

“77 tuổi rồi! Xin cảm ơn mọi người vì những lời chúc và sự yêu thương".

Một câu chúc giản dị, nhưng đủ khiến người dân nước Anh thêm yêu quý vị vua của mình, người dù ở ngai vàng vẫn giữ tấm lòng ấm áp, biết chia sẻ niềm vui của tuổi 77 không chỉ với hoàng gia, mà với cả đất nước.