Giảng dạy “không lịch” vẫn hưởng phụ cấp 35%: Hiệu trưởng, hiệu phó có thực sự đứng lớp?

Trường Tiểu học số 2 Thanh Trạch - nơi xảy ra các phản ánh liên quan đến công tác giảng dạy và quản lý thu chi tài chính. Ảnh Hoàng Phúc

Sau phản ánh của Báo Người Lao Động liên quan công tác quản lý, giảng dạy tại Trường Tiểu học số 2 Thanh Trạch, Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Bắc Trạch (Quảng Trị) đã tiến hành kiểm tra, xác minh các nội dung phản ánh. Kết quả cho thấy một số nội dung phản ánh là có cơ sở, song chưa phát hiện sai phạm nghiêm trọng hay vi phạm mang tính hệ thống.

Kết luận giảng dạy dựa trên ý kiến giáo viên?

Theo Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Bắc Trạch, việc xác minh được thực hiện thông qua lấy ý kiến toàn thể giáo viên trong trường. Trên cơ sở đó, cơ quan chức năng cho rằng Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Thanh Trạch có trực tiếp đứng lớp và tham gia dạy thay khi có giáo viên nghỉ ốm, nghỉ chế độ do nhà trường không có giáo viên dự phòng.

Tuy nhiên, thời khóa biểu giảng dạy của Ban Giám hiệu được đánh giá là chưa ổn định, chưa thể hiện đầy đủ trong kế hoạch và hồ sơ chuyên môn. Cơ quan chức năng xác định nội dung này chưa thực hiện nghiêm quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dù việc giảng dạy được cho là có xảy ra trên thực tế theo xác định của đoàn kiểm tra.

Theo quy định chuyên môn hiện hành, hiệu trưởng dạy 2 tiết/tuần, hiệu phó dạy 4 tiết/tuần và mọi tiết dạy đều phải có phân công cụ thể, kế hoạch bài dạy và được cập nhật, lưu trữ trên hệ thống quản lý. Đây là yêu cầu bắt buộc, không phân biệt giáo viên hay cán bộ quản lý.

Do đó, việc kết luận Ban Giám hiệu "có dạy nhưng hồ sơ chưa thể hiện đầy đủ" khiến dư luận đặt câu hỏi căn cứ nào để xác định các tiết dạy này là hợp lệ về mặt chuyên môn và được tính giờ giảng?

Bà Lê Thị Bích Thủy - Hiệu trưởng - và ông Lê Tuấn Hùng - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Thanh Trạch - trao đổi thông tin với Báo Người Lao Động. Ảnh Hoàng Phúc

Danh sách phân công chuyên môn năm học của trường thì việc giảng dạy của hiệu trưởng và phó hiệu trưởng không có lịch cố định, không xác định rõ môn học, tiết học, không xây dựng kế hoạch dạy học và bài soạn theo quy định... Ảnh: Hoàng Phúc

Một giáo viên cho biết trong thực tế quản lý nhà trường, mọi tiết dạy thay đều phải được phân công rõ ràng theo từng lớp, từng tiết, có công khai để làm căn cứ cập nhật giáo án, điểm danh và tính giờ dạy. "Không có chuyện giáo viên vào lớp dạy thay chỉ bằng trao đổi miệng hay thỏa thuận không thể hiện trên hồ sơ" - giáo viên này nói.

Theo phản ánh của giáo viên, kết luận xác minh mới dừng ở việc "ghi nhận hiện tượng" qua việc làm việc và lấy ý kiến giáo viên trong trường là chưa khách quan - bởi nhiều người lo ngại sợ bị trù dập nên còn e ngại, chưa dám nói thẳng.

Yêu cầu chấn chỉnh, kiểm điểm nghiêm túc hiệu trưởng, hiệu phó

Từ kết quả trên, để đảm bảo kỷ cương hành chính, tính minh bạch và ổn định hoạt động giáo dục, Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Bắc Trạch yêu cầu Trường Tiểu học số 2 Thanh Trạch nghiêm túc rút kinh nghiệm; xây dựng thời khóa biểu giảng dạy cụ thể đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và thực hiện công khai nội bộ, lưu trữ đầy đủ trong hồ sơ chuyên môn.

Đồng thời thực hiện nghiêm Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông; đảm bảo số tiết dạy theo quy định đối với hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Đỗ Ngọc Sơn - Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Bắc Trạch - cho biết việc kiểm tra, xác minh tại Trường Tiểu học số 2 Thanh Trạch được thực hiện trên tinh thần khách quan, tiếp thu phản ánh của báo chí và dư luận. Qua xác minh, đoàn kiểm tra ghi nhận một số tồn tại trong công tác quản lý, nhất là việc xây dựng thời khóa biểu, hồ sơ chuyên môn và công khai tài chính, song chưa phát hiện sai phạm đến mức nghiêm trọng.

UBND xã Bắc Trạch đã yêu cầu nhà trường nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương khắc phục các tồn tại về hồ sơ chuyên môn và minh bạch tài chính. Báo cáo kết quả khắc phục bằng văn bản về UBND xã trước ngày 1-2.

Lãnh đạo UBND xã Bắc Trạch cũng khẳng định quan điểm của địa phương là kiên quyết chấn chỉnh, xem xét và xử lý nghiêm các tồn tại, hạn chế (nếu có) của Ban giám hiệu, nhằm bảo đảm hoạt động của nhà trường đúng quy định pháp luật, giữ vững kỷ cương trong quản lý, đồng thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của giáo viên và học sinh, tạo sự ổn định, đồng thuận trong nội bộ nhà trường.

Liên quan khoản tiền 10 triệu đồng do học sinh lớp 5 tặng nhà trường, kết quả xác minh cho thấy số tiền này vẫn đang được giữ tại quỹ tiền mặt. Nhà trường giải trình ban đầu dự kiến dùng để mua sắm trang thiết bị, nhưng sau đó đã chi từ ngân sách nên khoản tài trợ chưa được sử dụng. Phòng Văn hóa - Xã hội xã Bắc Trạch xác định việc công khai tài chính chưa kịp thời, đồng thời việc giữ tiền mặt tại quỹ chưa phù hợp quy định quản lý tài chính đối với cơ sở giáo dục công lập. Buộc trường phải thực hiện công khai, minh bạch tài chính; nộp khoản tiền 10 triệu đồng vào tài khoản tại Kho bạc Nhà nước



