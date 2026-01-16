Chính quyền vào cuộc vụ Hiệu trưởng, Hiệu phó nhận phụ cấp đều đặn dù không đứng lớp đầy đủ

Chính quyền xã lập tổ công tác xác minh phản ánh

Ngày 16/1, bà Dương Thị Thu Hiền, Chủ tịch UBND xã Bắc Trạch (Quảng Trị) cho biết, chính quyền địa phương đã tiếp nhận và tổ chức kiểm tra, xác minh các nội dung phản ánh của báo chí liên quan đến công tác giảng dạy, quản lý chuyên môn và việc chi trả phụ cấp đứng lớp tại Trường Tiểu học số 2 Thanh Trạch.

Cổng Trường Tiểu học số 2 Thanh Trạch.

Theo bà Hiền, trước mắt UBND xã đã giao Tổ công tác Phòng Văn hóa – Xã hội tiến hành thu thập thông tin, làm việc với các cá nhân , bộ phận liên quan nhằm làm rõ thực tế việc phân công giảng dạy, thực hiện định mức giờ dạy cũng như căn cứ chi trả phụ cấp đối với cán bộ quản lý nhà trường.

“Sau khi có kết quả xác minh cụ thể, địa phương sẽ thông tin chính thức cho báo chí. Trường hợp cần thiết, UBND xã sẽ thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để rà soát toàn diện hoạt động của nhà trường” - bà Hiền khẳng định.

Chủ tịch UBND xã Bắc Trạch cũng nhấn mạnh quan điểm xử lý là nghiêm túc, khách quan, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý đến nơi đến chốn, bảo đảm kỷ cương trong ngành giáo dục.

Không chỉ “phụ cấp” mà còn nhiều sai phạm cần làm rõ

Như Tiền Phong đã thông tin, bà Lê Thị Bích Thủy (Hiệu trưởng) và ông Lê Tuấn Hùng (Phó Hiệu trưởng) Trường Tiểu học số 2 Thanh Trạch, dù không có lịch giảng dạy cố định, không đứng lớp thường xuyên nhưng vẫn được chi trả phụ cấp đứng lớp 35% trong nhiều năm.

Danh sách phân công chuyên môn của nhà trường cho thấy, việc giảng dạy của Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng không xác định rõ môn học, tiết học, ngày dạy, không được thể hiện bằng thời khóa biểu, kế hoạch dạy học hay giáo án theo quy định chuyên môn.

Lịch phân công chuyên môn không thấy có tên bà Thuỷ và ông Hùng.

Thực tế này khiến nhiều giáo viên trong trường bức xúc, cho rằng việc chi trả phụ cấp đứng lớp cho cán bộ quản lý chưa gắn với nghĩa vụ giảng dạy thực tế, gây mất công bằng trong đội ngũ.

Không chỉ dừng ở chuyên môn, lãnh đạo nhà trường còn bị phản ánh về các khoản thu trái quy định: Ngày hội Sách (thu 25.000 đồng/học sinh); khai giảng trực tuyến (thu 100.000 đồng/học sinh); đề nghị trích quỹ lớp 1 triệu đồng/lớp tặng quà 20/11.

Đáng chú ý, cuối tháng 5/2025, nhà trường tiếp nhận 10 triệu đồng tiền mặt do học sinh khối 5 tặng nhưng đến nay chưa công khai, chưa chứng từ, vi phạm quy định quản lý quà tặng tại cơ sở giáo dục công lập.

Về phản ánh sửa điểm, bà Thủy phủ nhận, song hồ sơ bài thi không còn lưu trữ, trong khi xác minh cho thấy bài kiểm tra năm học 2024–2025 chưa trả cho học sinh, đặt ra nghi vấn về quản lý hồ sơ đánh giá.

Trước đó, ngày 12/8/2024, Phòng GD&ĐT huyện Bố Trạch (cũ) kết luận bà Lê Thị Bích Thủy thiếu trách nhiệm quản lý, điều hành không nhất quán, gây dư luận không tốt; vi phạm Thông tư 16/2018 về tài trợ giáo dục; cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học không đầy đủ cho 60/85 học sinh.