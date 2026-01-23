Top 20 ngôi trường THPT xuất sắc nhất kỳ thi Học sinh Giỏi quốc gia 2025 - 2026

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025 - 2026 tiếp tục cho thấy sức mạnh của các trường chuyên và năng khiếu trong hệ thống giáo dục phổ thông. Theo kết quả được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, hơn 6.750 thí sinh tham dự và gần 4.000 em đoạt giải (tương đương tỷ lệ khoảng 59%) ở nhiều môn học trên toàn quốc.

Kỳ thi tiếp tục phản ánh sự phân hóa về chất lượng đào tạo mũi nhọn giữa các trường trên toàn quốc. Tổng hợp Top 20 trường THPT dẫn đầu kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 2025 - 2026 là những “cái nôi” đào tạo nhân tài của giáo dục mũi nhọn.

Ở vị trí dẫn đầu, THPT Chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) tiếp tục khẳng định vị thế với 153 giải, trong đó có 5 giải Nhất, nhiều nhất cả nước. Đây là kết quả của nỗ lực bền bỉ trong bồi dưỡng học sinh ở các môn tự nhiên và xã hội.

Tiếp theo, THPT Chuyên Vĩnh Phúc (Phú Thọ) ghi nhận 118 giải (7 Nhất) và THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội) đạt 117 giải (22 Nhất), trong đó Amsterdam nổi bật với số giải Nhất rất cao, cho thấy mạnh về các môn trọng điểm như Toán và Tiếng Anh.

Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam có 117 học sinh đạt giải, trong đó có 22 giải Nhất tại kỳ thi HSG Quốc gia 2025-2026. (Ảnh minh hoạ: Lệ Thu)

Không kém cạnh, THPT Chuyên Lê Hồng Phong (Ninh Bình) cũng nằm trong top 5 với 115 giải (6 Nhất), cùng với THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) đạt 113 giải (10 Nhất) và THPT Chuyên Thái Nguyên (Thái Nguyên) với 111 giải (3 Nhất), tạo nên thế cân bằng giữa các trung tâm giáo dục mũi nhọn ở nhiều vùng miền.

Tại khu vực phía Bắc, các trường như THPT Chuyên Trần Phú (Hải Phòng) với 109 giải (4 Nhất) và THPT Chuyên Nguyễn Trãi (Hải Phòng) với 98 giải (5 Nhất) tiếp tục ghi dấu ấn, góp phần đưa Hải Phòng trở thành một trong những địa phương đứng đầu cả nước về thành tích học sinh giỏi. THPT Chuyên Bắc Giang cũng có mặt trong top với 91 giải (3 Nhất), cùng THPT Chuyên Bắc Ninh với 82 giải (7 Nhất) thể hiện nỗ lực vững chắc trong đào tạo.

Nhiều trường chuyên ở các tỉnh miền Trung như THPT Chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa), THPT Chuyên Quốc Học (Thừa Thiên - Huế) và THPT Chuyên Hà Tĩnh cũng nằm trong top 20, khẳng định chất lượng học thuật toàn quốc. Các trường này đều có số lượng giải quốc gia đáng kể, bao gồm nhiều giải Nhất, Nhì và Ba ở các môn như Toán, Lý, Hóa, Văn và Ngoại ngữ.

Bảng tổng hợp 20 trường dẫn đầu Kỳ thi Học sinh Giỏi Quốc gia 2025-2026:

STT Trường Tỉnh/ thành Số giải Giải Nhất 1 THPT Chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM 153 5 2 THPT Chuyên Vĩnh Phúc Phú Thọ 118 7 3 THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam Hà Nội 117 22 4 THPT Chuyên Lê Hồng Phong Ninh Bình 115 6 5 THPT Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An 113 10 6 THPT Chuyên Thái Nguyên Thái Nguyên 111 3 7 THPT Chuyên Trần Phú Hải Phòng 109 4 8 THPT Chuyên Nguyễn Trãi Hải Phòng 98 5 9 THPT Chuyên Bắc Giang Bắc Ninh 91 3 10 THPT Chuyên Quốc Học Thừa Thiên-Huế 90 4 11 THPT Chuyên Lam Sơn Thanh Hóa 86 8 12 THPT Chuyên Hà Tĩnh Hà Tĩnh 85 6 13 THPT Chuyên Hùng Vương Phú Thọ 83 4 14 THPT Chuyên Bắc Ninh Bắc Ninh 82 7 15 THPT Chuyên Hạ Long Hạ Long 80 2 16 THPT Chuyên Lào Cai Hạ Long 79 2 17 THPT Chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng 78 3 18 THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội Hà Nội 73 6 19 THPT Năng khiếu - Đại học Quốc gia TP.HCM TP.HCM 73 4 20 THPT Chuyên Lương Văn Tụy Ninh Bình 64 2

Những trường khác trong top 20 như THPT Chuyên Hạ Long (Quảng Ninh) với 80 giải (2 Nhất), THPT Chuyên Lào Cai (Lào Cai) (79 giải, 2 Nhất), THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) với 78 giải (3 Nhất) và THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội (78 giải, 6 Nhất) cũng góp phần làm nên bức tranh đa sắc của giáo dục THPT dẫn đầu.

Đáng chú ý, các trường năng khiếu và chuyên thuộc đại học như THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội với 73 giải (6 Nhất), THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội đạt 48 giải (12 giải Nhất), Trường Phổ thông Năng khiếu - ĐHQG TP.HCM đạt 73 giải (4 Nhất) và THPT Chuyên Lương Văn Tụy (Ninh Bình) đạt 64 giải (2 Nhất) cũng cho thấy hướng bồi dưỡng chuyên sâu từ hệ thống đại học kết hợp phổ thông đang ngày càng hiệu quả.