Kiểm tra vụ giảng dạy "không lịch", Hiệu trưởng và Hiệu phó vẫn hưởng phụ cấp đứng lớp 35%

Trường Tiểu học số 2 Thanh Trạch - nơi xảy ra các phản ánh liên quan đến công tác giảng dạy và quản lý thu chi tài chính. Ảnh Hoàng Phúc



Ngày 15-1, bà Dương Thị Thu Hiền, Chủ tịch UBND xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị - cho biết chính quyền địa phương đã vào cuộc kiểm tra, xác minh phản ánh liên quan đến việc Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Thanh Trạch - không đứng lớp thường xuyên, không có lịch giảng dạy cố định nhưng vẫn hưởng phụ cấp đứng lớp trong thời gian dài mà Báo Người Lao Động phản ánh.

Theo bà Hiền, trước mắt UBND xã Bắc Trạch đã giao Tổ công tác Phòng Văn hóa - Xã hội tiến hành kiểm tra, thu thập thông tin từ nhiều nguồn để xác minh, làm rõ sự việc.

"Sau khi có kết quả xác minh cụ thể, địa phương sẽ thông tin chính thức cho báo chí. Trường hợp cần thiết, xã sẽ thành lập đoàn liên ngành để kiểm tra toàn diện trường học" - bà Hiền nói.

Chủ tịch UBND xã Bắc Trạch cũng khẳng định quan điểm xử lý của địa phương là nghiêm túc, khách quan. Trách nhiệm đến đâu thì xử lý đến đó, nếu phát hiện có vi phạm thì kiên quyết xử lý nghiêm, chấn chỉnh theo đúng quy định.

Bà Lê Thị Bích Thủy - Hiệu trưởng và ông Lê Tuấn Hùng - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Thanh Trạch trong buổi trao đổi thông tin với Báo Người Lao Động. Ảnh Hoàng Phúc

Danh sách phân công chuyên môn năm học của Trường thì việc giảng dạy của Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng không có lịch cố định, không xác định rõ môn học, tiết học, không xây dựng kế hoạch dạy học và bài soạn theo quy định... Ảnh Hoàng Phúc

Trước đó, Báo Người Lao Động phản ánh việc bà Lê Thị Bích Thủy - Hiệu trưởng và ông Lê Tuấn Hùng - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Thanh Trạch, không có lịch giảng dạy cố định, không trực tiếp đứng lớp thường xuyên nhưng vẫn được chi trả phụ cấp đứng lớp 35% trong nhiều năm, gây bức xúc trong đội ngũ giáo viên và phụ huynh học sinh.

Bà Lê Thị Bích Thủy cho biết theo phân công chuyên môn, hiệu trưởng dạy 2 tiết/tuần, phó hiệu trưởng dạy 4 tiết/tuần. Tuy nhiên, bà Thủy thừa nhận việc giảng dạy này không được xây dựng thành thời khóa biểu cố định và có những tuần không trực tiếp đứng lớp.

Theo bà Thủy, trong thời gian được phân công giảng dạy, bà chủ yếu thực hiện các hoạt động "khảo sát chất lượng", kiểm tra nhiều lớp, tự ra đề, coi thi, chấm bài, kể cả những môn không thuộc chuyên môn đào tạo. Khi bận họp hoặc có công việc đột xuất, bà yêu cầu giáo viên khác dạy thay để "không bỏ trống lớp".

Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều giáo viên trong trường, các quy định hiện hành của ngành giáo dục không coi hoạt động khảo sát, kiểm tra, coi thi là hình thức thay thế nghĩa vụ giảng dạy theo định mức. Giờ đứng lớp hợp lệ phải được thể hiện bằng môn học cụ thể, giáo án, thời khóa biểu và hồ sơ chuyên môn đầy đủ.

Thực tế tại Trường Tiểu học số 2 Thanh Trạch, cả Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng đều không có lịch giảng dạy rõ ràng, không xác định cụ thể dạy môn gì, tiết nào, ngày nào.

Việc giảng dạy không được thể hiện bằng thời khóa biểu, kế hoạch dạy học và hồ sơ chuyên môn theo quy định, đồng nghĩa với việc chưa bảo đảm yêu cầu của quy chế chuyên môn.

Về phía mình, ông Lê Tuấn Hùng - Phó Hiệu trưởng - cho biết được phân công giảng dạy các khối 1, 2, 3 nhưng không có lịch dạy cố định, số tiết trong tuần không bảo đảm định mức. Ông Hùng lý giải do phải tham gia nhiều cuộc họp và công tác phổ cập giáo dục nên không đủ thời gian trực tiếp đứng lớp, dù vẫn hưởng phụ cấp.

Những lý giải này, theo nhiều ý kiến, cho thấy thực tế việc chi trả phụ cấp đứng lớp cho cán bộ cấp quản lý tại nhà trường này trung bình mỗi tháng từ 3-5 triệu đồng, đang chưa gắn với việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ giảng dạy theo quy định, cần sớm được làm rõ để bảo đảm kỷ cương, công bằng trong ngành giáo dục.

Theo Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT, định mức giảng dạy đối với hiệu trưởng là 2 tiết/tuần, phó hiệu trưởng là 4 tiết/tuần. Luật Giáo dục năm 2019 và các văn bản hướng dẫn cũng quy định cán bộ quản lý khi trực tiếp giảng dạy phải có môn dạy cụ thể, giáo án, thời khóa biểu và hồ sơ chuyên môn theo quy định.



