Ngày 14/8, ông Nguyễn Thanh Vỹ - Chủ tịch UBND phường Điện Bàn Đông (TP Đà Nẵng), xác nhận lực lượng chức năng vừa phối hợp với gia đình tìm kiếm một phụ nữ cùng con nhỏ sau khi phát hiện đôi dép và mảnh giấy có nội dung nhờ “vớt xác 2 mẹ con”.

Tối 13/8, người dân phát hiện trên cầu Phong Hồ, phường Điện Bàn Đông, một đôi dép cùng mảnh giấy ghi tên tuổi, số điện thoại và nhờ mọi người gọi cho người chồng “đến vớt xác 2 mẹ con”.

Nội dung tờ giấy viết: “Xin gọi đến gia đình tôi. Tôi tên D.T.H., cùng con gái D.T.P.T. Theo yêu cầu của chồng tôi là N.V.T. bảo tôi đi nhảy cầu chết đi. Hôm nay tôi cùng con gái xin mọi người hãy gọi cho chồng tôi vớt xác hai mẹ con tôi”.

Nghi xảy ra sự việc đáng tiếc, người dân lập tức báo cơ quan chức năng, đồng thời chia sẻ thông tin lên mạng xã hội để hỗ trợ xác minh, tìm kiếm.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Điện Bàn Đông cùng các lực lượng liên quan đến hiện trường xác minh. Người dân địa phương cũng tham gia tìm kiếm khu vực dưới cầu.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, chính quyền địa phương và gia đình liên lạc được với người phụ nữ có tên trong mảnh giấy.

Người này cho biết do giận chồng nên để lại dép và mảnh giấy trên cầu nhằm “dọa” chồng, sau đó bồng con đi chơi. Hai mẹ con đều an toàn.

Theo ông Vỹ, việc tìm thấy hai mẹ con an toàn khiến mọi người thở phào vì không xảy ra hậu quả đáng tiếc. Tuy nhiên, hành động của người phụ nữ đã khiến chính quyền và người dân phải huy động lực lượng tìm kiếm, gây nhiều phiền phức. Công an phường sẽ mời người này lên làm việc, nhắc nhở để tránh tái diễn.