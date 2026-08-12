Phát hiện con trăn dài gần 1m trong bồn cầu, người phụ nữ tính giữ lại làm thú cưng

Ngày 4/8, sau khi tan làm, Alyssa Harmon phát hiện một con trăn trong bồn cầu nhà mình. Khi đó, một đồng nghiệp đang giúp cô lắp điều hòa cửa sổ di động. Người này vào nhà vệ sinh và bất ngờ hét lên rằng có một con trăn trong bồn cầu.

"Tôi không tin anh ấy. Tôi nghĩ đó chỉ là một trò đùa kỳ quặc", Harmon nói với ABC10.

Harmon mở nắp bồn cầu và ban đầu cho rằng con vật có thể là rắn đuôi chuông do màu sắc của nó. Tuy nhiên, sau khi quan sát kỹ hơn và chụp ảnh để xác định, cô nhận ra đó là một con trăn bóng.

Harmon cùng đồng nghiệp sau đó dùng một chiếc xô nhỏ để đưa con trăn ra khỏi bồn cầu.

Ảnh: 10WBNS

Cô quyết định tạm thời nuôi con trăn trong thời gian tìm chủ nhân hoặc một nơi ở mới cho nó. Theo Harmon, con vật có vẻ khỏe mạnh, dường như vừa ăn và trở nên thân thiện sau khi có thời gian làm quen với môi trường mới.

"Rõ ràng nó từng được con người chăm sóc và có thể đã từng là thú cưng", Harmon nói.

Nhận định này sau đó được xác nhận.

Hai ngày sau, Kim Fitzback xem được câu chuyện về con trăn trên bản tin của ABC10 và nhận ra đó chính là thú cưng bị thất lạc.

Fitzback liên hệ với Harmon và cho biết những người thuê nhà trên một khu đất thuộc sở hữu của bà, cách nhà Harmon chưa đến 10 căn, từng nuôi một con trăn bóng 3 tuổi. Con vật mất tích vài tháng trước, khi những người này chuyển đến bang Montana.

Theo Fitzback, sau đó hạt cử người đến kiểm tra tình trạng tắc nghẽn tại đường ống thoát nước chính. Thợ sửa ống nước sử dụng thiết bị chuyên dụng để kiểm tra bên trong đường ống và nhìn thấy con trăn đang bò vào đường ống thoát nước chính, nhưng không thể bắt được nó.

Cuối cùng, những người chủ cũ cho rằng con trăn có thể đã chết. Tuy nhiên, con trăn dường như đã sống sót và tìm đường đến bồn cầu nhà Harmon.

Harmon cho biết cô có thể sẽ tiếp tục nuôi con trăn và đang cân nhắc đặt tên cho nó là Finn. Cô hiện có một chú chó boxer tên Huckleberry.

"Rõ ràng nó sống sót, và giờ tôi đã có thêm một thú cưng", Harmon nói.

Nguồn: 10WBNS