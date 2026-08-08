Khai quật mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính, phát hiện bức ảnh người phụ nữ

Ngày 8/8, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cho biết trong quá trình khai quật phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính để lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xét nghiệm ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tam Phước, xã Tây Hồ, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật, trong đó đáng chú ý có bức ảnh người phụ nữ.

Các di vật được phát hiện tại mộ số 292, hàng số 6, mã định danh 48-070-00258. Ngoài ảnh người phụ nữ, trong phần mộ còn có ví, tiền và một số vật dụng cá nhân. Những di vật mang dấu ấn riêng này là nguồn thông tin có giá trị, góp phần bổ sung manh mối để cơ quan chức năng rà soát hồ sơ, đối chiếu thông tin, xác minh danh tính liệt sĩ.

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng kính mong các cựu chiến binh, đồng đội, thân nhân liệt sĩ và nhân dân, nếu nhận biết người trong ảnh hoặc có thông tin liên quan đến phần mộ trên thì cung cấp cho cơ quan chức năng để đối chiếu, xác minh, góp phần sớm trả lại tên cho liệt sĩ.

Thông tin xin liên hệ ông Cao Văn Long, Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng; số điện thoại: 0963.053.252.

Nghĩa trang Liệt sĩ Tam Phước là một trong 3 nghĩa trang liệt sĩ ở xã Tây Hồ. 3 nghĩa trang này có tổng số 981 phần mộ, trong đó 580 phần mộ chưa xác định được thông tin. Đến nay, lực lượng chức năng đã khai quật 279 phần mộ, lấy được 229 mẫu sinh phẩm phục vụ xét nghiệm ADN.

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu sinh phẩm, các cơ quan chức năng đang tiếp tục rà soát hồ sơ, bảo quản và xác minh các di vật được phát hiện, với hy vọng có thêm căn cứ xác định danh tính, tìm kiếm thân nhân liệt sĩ.