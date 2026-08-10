Tìm nhân thân người phụ nữ tử vong, trôi trên sông Sài Gòn

Ngày 10/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP.HCM đang điều tra nguyên nhân tử vong của một phụ nữ được phát hiện trôi trên sông Sài Gòn.

Trước đó, khoảng 15h ngày 9/8, một số người dân đang uống cà phê tại quán ven sông Sài Gòn (khu vực cuối đường 17, phường Hiệp Bình, TP.HCM), nhìn thấy một thi thể trôi theo dòng nước. Sự việc được trình báo cơ quan chức năng.

Khu vực xảy ra sự việc (Ảnh: Công an TP.HCM)

Nhận tin, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng. Bước đầu xác định nạn nhân là nữ mặc áo khoác màu xanh dương, bên trong là áo thun.

Nạn nhân mặc quần thun màu đỏ, có hoa văn màu vàng; tóc ngắn, được xác định tử vong dưới 24 giờ và khoảng 55-60 tuổi.

Công an TP.HCM thông báo người thân hoặc ai biết thông tin về người phụ nữ trên đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tại số 9 xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM để cung cấp thông tin. Người dân cũng có thể liên hệ điều tra viên Nguyễn Khánh qua số điện thoại 0783.579.986 để trình báo, cung cấp thông tin liên quan.