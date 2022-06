Giám khảo Hà Anh lần đầu nói về sự cố trang phục tại Chung kết HHHV 2022: Tôi buồn và xấu hổ

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ đã chính thức khép lại với ngôi vị cao nhất dành cho Ngọc Châu. Với vai trò là giám khảo của cuộc thi bạn nhận xét thế nào về kết quả này?

Hà Anh hài lòng khi vương miện Hoa Hậu và Á hậu lần lượt được trao cho Ngọc Châu, Thảo Nhi, và Thuỷ Tiên. Dù các cô gái khác trong Top 41 nói chung và Top 5 nói riêng cũng thể hiện rất tốt, xong ba cô gái này có thể hiện trọn vẹn hơn cả. Với kết quả này chúng tôi nhận được sự đồng thuận 100% từ 10 ban giám khảo bao gồm BGK Việt Nam và BGK Quốc Tế.

Ngọc Châu là một cô gái đẹp, thể hình tốt, có tư duy tốt, chỉ cần được huấn luyện chuyên sâu, cô ấy sẽ còn toả sáng nữa.

Nhiều ý kiến cho rằng Lê Thảo Nhi gần nhất với tinh thần Vivawoman nhưng chỉ giành vị trí Á Quân vì bị hạn chế chiều cao. Theo Hà Anh, nhận xét này có hoàn toàn chính xác?

Không, việc chiều cao hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đối với sự hoán đổi ngôi vị Hoa hậu và Á Hậu 1. Vào đến Top 3 để trả lời câu hỏi thì ngoài tất cả những tố chất, tiềm năng, còn là thể hiện ngay tại sân khấu tại thời điểm đó. Đối với thể hiện của Châu và Nhi, thực sự suýt soát rất gần nhau. Nhưng trong quan điểm của Hà Anh thì Ngọc Châu cũng là một hình ảnh VinaWoman có nội lực mạnh mẽ.

Mỗi 1 giám khảo đồng hành cùng cuộc thi bên cạnh những tiêu chí chung để đánh giá các thí sinh sẽ có những tiêu chí riêng. Còn với Hà Anh, tiêu chí của riêng bạn là gì?

Hà Anh đề cao tư duy, khả năng tiếp thu và khả năng cải thiện của thí sinh vì Hà Anh nhìn vào các cô gái như các viên ngọc tiềm năng. Càng có nhiều tiềm năng để phát triển thì cô gái ấy với định hướng cũng như training đúng hướng sẽ còn toả sáng hơn nữa. Mọi người đánh giá ai đẹp nhất, ai nói hay nhất ở thời điểm đó. Hà Anh nhìn cả tương lai. Thực sự thì ở cả 3 hoa hậu và á hậu Hà Anh đều nhìn thấy nhiều tiềm năng để phát triển.

Có cô gái nào khiến bạn tiếc nuối nhất khi không thể vào top 3 chung cuộc không?

Hoàng Phương. Hà Anh nghĩ cô ấy thiếu một chút may mắn, cũng như đầu tư cho kỹ năng nói trước đám đông, và khả năng trả lời phỏng vấn. Chứ điểm về ngoại hình, trình diễn cũng như toả sáng của Phương có sự cạnh tranh suýt soát để có thể lọt vào Top 3 chung cuộc.

Liên tiếp tham gia góp mặt trong các chương trình lớn từ THE NEXT GENTLEMAN cho tới HHHV. Theo Hà Anh, đâu là lý do bạn nhận được sự ủng hộ như vậy từ BTC?

Chuyên môn. Với sự phát triển của thời đại mới, các khán giả cũng trưởng thành dần và cũng được trang bị nhiều kiến thức hơn. Họ tiếp xúc với thông tin cập nhật và rất phát triển tư duy, lập luận riêng. Các phía bên tổ chức giỏi đều nhận ra rằng các cuộc thi cũng cần nâng cấp về chuyên môn, thị hiếu để đáp ứng được những yêu cầu giải trí cao hơn của khán giả. Hà Anh nghĩ đây là tín hiệu vô cùng tích cực. Để chúng ta có thể đi lên, càng rạch ròi phân biệt yếu tố chuyên môn, giải trí, phải thoả mãn cả 2 mà không mất đi một trong hai, thì chương trình mới có được uy tín và tin yêu của khán giả.

Những ồn ào sau đêm chung kết với vấn đề trang phục có lẽ là điều mà Hà Anh chưa từng nghĩ tới. Sau câu chuyện này bạn có rút ra cho bản thân mình điều gì không?

Như Hà Anh đã chia sẻ, đây là một trải nghiệm vô cùng đáng tiếc. Là một người yêu cái đẹp, chỉn chu trong từng lời nói, cẩn trọng với uy tín của bản thân mình trong từng hành động, lỗi sơ xuất này thực sự làm Hà Anh buồn và xấu hổ. Xấu hổ vì phải "làm phiền" đến khán giả yêu mến mình với những hình ảnh không được đẹp.

Trang phục của Hà Anh dưới ánh sáng bình thường và mắt nhìn thông thường hoàn toàn rất đẹp và ổn. Không ngờ dưới ánh đèn flash mạnh làm lộ quá nhiều cơ thể. Đây là một lỗi do chủ quan không lường trước của cả Hà Anh và ê kíp, và nhất định sẽ chỉ xảy ra lần này mà thôi. Hy vọng khán giả bỏ qua và lưu giữ lại hình ảnh một giám khảo Hà Anh rất nghiêm túc với nhiệm vụ và chuyên môn của mình, sự tận tình và tận tâm với từng thí sinh. Đó mới chính là lý do của Hà Anh khi đến với Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022.

https://afamily.vn/giam-khao-ha-anh-lan-dau-noi-ve-su-co-trang-phuc-tai-chung-ket-hhhv-2022-toi-buon-va-xau-ho-20220629133658361.chn