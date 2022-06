Siêu mẫu Hà Anh tiết lộ lý do đồng ý cưới chồng Tây sau khi quen 1 năm

Trên trang cá nhân mới đây, Hà Anh tiết lộ lý do đồng ý cưới chồng hiện tại khi quen có một năm. Theo chia sẻ của nữ siêu mẫu: "Thời gian là yếu tố quyết định vạn vật trên cuộc đời này. Đúng quá chứ. Người ta thường nói 'Right time, right place, right person' - Thời điểm đúng, đúng nơi, đúng người, hay như các cụ nói là 'Thiên thời, địa lợi, nhân hoà'".

Siêu mẫu Hà Anh

"Nhiều khi ta gặp một người tốt hoàn toàn, nhưng chúng ta chưa sẵn sàng (chưa đúng thời điểm) để tiến tới mối quan hệ sâu hơn, lập gia đình, sinh con cái thì mối lương duyên tốt hoàn toàn đó cũng có cái cớ riêng để mà dần tan mà thôi. Vậy nên chúng ta thường có thể dễ dàng thấy, cái anh chàng không chịu 'dừng chân' thời nào với mình, phất phơ tưởng chừng không nơi ngừng nghỉ, nhưng rồi chỉ vài năm sau lại thấy lấy vợ có con rất viên mãn" - Hà Anh bày tỏ.

Cô cũng chia sẻ về chuyện tình của mình và chồng Tây. "Mẹ một con" cho biết: "Hay cứ như tôi đi, 'trốn' biết bao lần bị hỏi cưới, rồi cuối cùng quen anh này, mới có 1 năm mà gật đầu đồng ý cái rụp. Mỗi người một điểm mạnh điểm yếu khác nhau, nhưng right person- hội tụ đầy đủ 'tính năng' để trở thành một người bạn đời đáng tin cậy, vui vẻ và hoà hợp, một người cha có trách nhiệm, yêu thương. Lại đúng thời điểm cả hai đều đã đủ trải nghiệm sống, yêu đương để thấy rõ những gì là quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Và thế là còn cần chờ gì nữa.

Và thế là sau 6 năm thề non hẹn biển, chàng và nàng thỉnh thoảng buổi tối vẫn tranh thủ đi ăn riêng và tâm sự với nhau, kể với nhau về công việc, ước mơ, để nhìn đắm đuối vào mắt nhau. Dù chỉ chưa đầy 2 tiếng là phải về để tiếp quản con cho cô Nanny đi về nhưng cả hai cũng kịp líu lo bao nhiêu thứ chuyện. Đang râm ran đủ thứ trên trời dưới biển, từ phim ảnh đến Miss Universe thì vợ bỗng giật mình nói 'Anh ơi, chốc về ghé siêu thị mua khăn ướt cho con'. Ông xã cười xoà 'Anh mua rồi, hôm nọ em bảo hết thế là anh mua ngay'. Đấy, còn muốn gì nữa".

Gia đình hạnh phúc hiện tại của siêu mẫu Hà Anh và chồng Tây

Từ khi lập gia đình và sinh con gái đầu lòng ở tuổi 37 vào năm 2018, siêu mẫu Hà Anh dành nhiều thời gian vun vén cho tổ ấm nhỏ. Dù đã là "gái một con", nhưng Hà Anh chưa bao giờ khiến người hâm mộ thất vọng khi cô luôn biết cách giữ gìn vóc dáng. Ngoài ra, Hà Anh luôn khiến mọi người ngưỡng mộ bởi thần thái trẻ trung, khỏe khoắn mỗi khi xuất hiện.

Siêu mẫu Hà Anh vốn là một trong những mỹ nhân của showbiz Việt sở hữu ngoại hình quyến rũ. Ngoài vẻ đẹp ngoại hình, cô còn nhận được sự quan tâm của cộng đồng nhờ cách chia sẻ thẳng thắn trước những vấn đề về gìn giữ hạnh phúc hôn nhân, chăm sóc con, người thứ ba... Dù có nhiều ngôi sao sau sinh bị sút giảm sức hút đối với truyền thông vì bận bịu vun vén gia đình, thân hình không còn đẹp như trước và nhiều lý do khác nhưng siêu mẫu Hà Anh vẫn giữ gìn được cho mình vóc dáng chuẩn chỉnh nhờ lối sống lành mạnh và khoa học, cùng với sự lạc quan, lối suy nghĩ tích cực và duy trì sự năng động trong cuộc sống cũng như công việc./.