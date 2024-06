Giám đốc Bệnh viện K nêu 5 lý do khiến ung thư gia tăng tới 200.000 mỗi năm

Ngày 12-6, Bệnh viện K (Bộ Y tế) và Công ty Sandoz Việt Nam ký biên bản ghi nhớ hợp tác về đẩy mạnh hoạt động chuyên môn, đào tạo, nghiên cứu khoa học, nâng cao hiệu quả trong chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh ung thư.

Bệnh viện K hợp tác với công ty dược Sandoz nhằm nâng cao năng lực điều trị và giảm gánh nặng chi trả cho người bệnh ung thư.

Theo GS-TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K Trung ương, cũng như nhiều nước trên thế giới, tỉ lệ người mắc bệnh ung thư ở Việt Nam tiếp tục có xung hướng gia tăng.



Ước tính, số mắc ung thư mới tại nước ta trong năm 2024 là khoảng 200.000 ca, số tử vong là gần 140.000, trong khi năm 2022 là 180.000 ca mắc mới, hơn 120.000 ca tử vong.

GS Quảng cho biết có nhiều lý do giải thích cho xu hướng gia tăng số người mắc ung thư. Thứ nhất, dân số tăng lên, khi đó nhiều bệnh sẽ tăng, không chỉ bệnh ung thư. Thứ 2, tuổi thọ càng cao thì số mắc ung thư càng nhiều. Thứ 3, người dân đã có ý thức tốt hơn về việc chủ động khám tầm soát ung thư nên nhiều người được phát hiện bệnh. Thứ 4, sự phát triển của phương tiện kỹ thuật hiện đại giúp phát hiện sớm ung thư. Thứ 5, là yếu tố môi trường (ô nhiễm nước, không khí), thói quen ăn uống không hợp lý, lạm dụng chất kích thích… làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Trước đây, bệnh ung thư thường gặp ở những người trung niên và người lớn tuổi, tuy nhiên, hiện nay số người mắc ung thư xuất hiện ở độ tuổi trẻ ngày càng có xu hướng tăng.



Theo thống kê, 80% nguyên nhân gây ung thư là do môi trường sống, còn lại do yếu tố bên trong (di truyền và nội tiết). Hiện tỉ lệ tử vong do ung thư tại Việt Nam thuộc nhóm cao trên thế giới và gấp nhiều lần so với số tử vong vì tai nạn giao thông.

Một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tình trạng này là bệnh phát hiện muộn, bác sĩ không thể can thiệp, chỉ có thể điều trị giảm nhẹ.

Theo GS Quảng, gần đây, lĩnh vực ung thư có nhiều tiến bộ vượt bậc trong chẩn đoán, điều trị, cải thiện rõ rệt thời gian sống và chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư.

Hầu hết các thuốc mới, kỹ thuật mới trong điều trị ung thư đều đã được ứng dụng và cập nhật tại cơ sở điều trị chuyên khoa.

Thời gian qua, một số thuốc sinh học tương tự (biosimilar) có khả năng thay thế thuốc gốc đã đem lại cơ hội lớn cho người bệnh trong việc tiếp cận các liệu pháp điều trị.

Thuốc sinh học tương tự đã chứng minh không có sự khác biệt với thuốc sinh học gốc về chất lượng, an toàn và hiệu quả nhưng có giá thành thấp hơn từ 3-5 lần so với biệt dược gốc. Điều này góp phần tăng cơ hội tiếp cận điều trị cho người bệnh ung thư.

Tại các cơ sở y tế, hiện thuốc sinh học tương tự được điều trị cho các bệnh ung thư: phổi, đại trực tràng, vú, buồng trứng, hạch, dạ dày…