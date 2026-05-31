Sự xuất hiện mới đây của nữ diễn viên Đài Loan (Trung Quốc) Phương Chí Hữu khiến nhiều người bất ngờ bởi vóc dáng thon gọn hơn hẳn trước đây. Không ít cư dân mạng nhận xét cô như "nhỏ đi một vòng" sau thời gian ngắn.

Trước những đồn đoán về cuộc sống hôn nhân, nữ diễn viên khẳng định việc giảm cân không liên quan đến những tin đồn thất thiệt mà đơn giản là kết quả của quá trình nghiêm túc thay đổi chế độ ăn uống và tập luyện để phục vụ công việc.

Chỉ trong vòng 3 tháng, Phương Chí Hữu đã giảm thành công 10kg. Bí quyết của cô không nằm ở những phương pháp cực đoan mà đến từ việc xây dựng các thói quen lành mạnh, trong đó có một thay đổi nhỏ vào bữa tối được xem là "chìa khóa vàng" giúp quá trình giảm cân diễn ra thuận lợi.

Ăn tối bằng canh rau củ và đậu phụ, hoàn thành bữa ăn trước 18 giờ

Theo chia sẻ của nữ diễn viên, thay đổi lớn nhất trong hành trình giảm cân nằm ở bữa tối.

Thay vì những món ăn giàu năng lượng, cô lựa chọn canh rau củ kết hợp đậu phụ. Món canh thường có cà chua, hành tây cùng các loại rau theo mùa. Thực đơn này vừa ít calo, vừa tạo cảm giác no lâu, giúp hạn chế việc ăn thêm vào buổi tối.

Đặc biệt, cô duy trì thói quen ăn xong trước 18 giờ. Việc kết thúc bữa tối sớm giúp cơ thể có nhiều thời gian hơn để tiêu hóa và chuyển hóa năng lượng, đồng thời hạn chế tình trạng ăn đêm - một trong những nguyên nhân phổ biến khiến cân nặng khó kiểm soát.

Phương Chí Hữu cho biết đây là thay đổi mang lại hiệu quả rõ rệt nhất trong quá trình giảm cân của mình.

Không nhịn ăn, vẫn ăn đủ bữa nhưng lựa chọn thực phẩm thông minh

Trái với suy nghĩ của nhiều người rằng muốn giảm cân phải nhịn đói, nữ diễn viên vẫn duy trì đầy đủ các bữa ăn trong ngày.

Bữa sáng của cô thường gồm sữa chua không đường kết hợp các loại trái cây như táo, ổi hoặc thanh long. Bữa trưa tập trung vào sự cân bằng giữa protein, rau xanh và tinh bột tốt như quinoa, khoai lang hoặc khoai tây.

Theo cô, giảm cân không có nghĩa là cắt bỏ hoàn toàn thức ăn mà là ưu tiên những thực phẩm giàu dinh dưỡng, giúp cơ thể đủ năng lượng hoạt động và hạn chế cảm giác thèm ăn dẫn tới ăn quá mức.

Hạn chế tinh bột tinh chế và thực phẩm nhiều đường

Một nguyên tắc khác được Phương Chí Hữu áp dụng là giảm lượng tinh bột tinh chế và đồ ăn nhiều đường.

Cô không loại bỏ hoàn toàn tinh bột khỏi khẩu phần ăn nhưng ưu tiên các loại thực phẩm nguyên bản, ít qua chế biến. Cách ăn này giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn, đồng thời hạn chế lượng calo dư thừa từ đường ẩn trong thực phẩm chế biến sẵn.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nhiều người gặp khó khăn trong việc giảm cân không phải vì ăn quá nhiều mà do tiêu thụ lượng lớn đường và thực phẩm siêu chế biến mà không nhận ra.

Tập luyện gần như mỗi ngày

Bên cạnh chế độ ăn uống, vận động là phần không thể thiếu trong kế hoạch giảm cân của nữ diễn viên.

Khi có thời gian, cô duy trì tập luyện gần như mỗi ngày với nhiều hình thức khác nhau như tập cường độ cao ngắt quãng (HIIT), tập tạ, các bài cardio, Pilates và yoga.

Phương Chí Hữu cho rằng tập thể dục không chỉ giúp đốt cháy năng lượng mà còn cải thiện tinh thần, giảm căng thẳng và giúp cơ thể săn chắc hơn theo thời gian.

Dù hiệu quả không đến nhanh như việc cắt giảm khẩu phần ăn, nhưng duy trì vận động đều đặn là yếu tố quan trọng giúp cô giữ được vóc dáng lâu dài.

Vẫn cho phép bản thân "ăn xả" để tránh áp lực

Điều đáng chú ý là nữ diễn viên không áp dụng chế độ ăn kiêng quá khắt khe.

Khoảng 1-2 tháng một lần, cô tự thưởng cho mình một bữa ăn yêu thích mà không quá lo lắng về lượng calo. Theo cô, việc này giúp giải tỏa tâm lý căng thẳng và khiến quá trình giảm cân trở nên dễ duy trì hơn.

Phương Chí Hữu cũng nhấn mạnh rằng những phương pháp giảm cân quá cực đoan có thể mang lại kết quả nhanh chóng nhưng không phải ai cũng phù hợp. Điều quan trọng nhất vẫn là xây dựng một lối sống lành mạnh và có thể duy trì trong thời gian dài.

Giảm cân bền vững không chỉ là con số trên cân nặng

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, việc giảm cân hiệu quả và an toàn thường dựa trên ba yếu tố chính gồm chế độ ăn cân bằng, vận động thường xuyên và ngủ nghỉ hợp lý.

Những thói quen như ăn tối sớm, tăng cường rau xanh, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn và duy trì hoạt động thể chất đều được xem là những giải pháp hỗ trợ kiểm soát cân nặng lâu dài.

Tuy nhiên, tốc độ giảm 10kg trong 3 tháng như trường hợp của Phương Chí Hữu có thể phù hợp với người này nhưng chưa chắc phù hợp với người khác. Trước khi áp dụng bất kỳ chế độ giảm cân nào, mỗi người nên cân nhắc tình trạng sức khỏe cá nhân hoặc tham khảo ý kiến chuyên gia dinh dưỡng để có kế hoạch phù hợp.