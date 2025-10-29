“Giải nén” thế giới đầy sắc màu của riêng NICKY sau 10 năm hoạt động nghệ thuật

Tối 28/10, NICKY chính thức ra mắt EP đầu tay “NICKY.zip” cùng MV ca khúc chủ đề “báo động Ỏ”. Dự án gồm bốn bài: intro “giải nén”, “DNA”, “báo động Ỏ” (feat. JSOL) và “thật quá đáng… để yêu” (feat. AMEE). Tất cả được phát hành đồng loạt với các MV riêng biệt, thể hiện nỗ lực và tâm huyết sau 10 năm hoạt động nghệ thuật và dấu ấn từ chương trình Anh Trai “Say Hi”.

Yeolan

Tên EP “NICKY.zip” tượng trưng cho một “file nén” cảm xúc, ghi lại những mảng màu khác nhau trong con người NICKY: hài hước và cá tính ở “DNA”, tự tin và dễ thương trong “báo động Ỏ”, trưởng thành và dịu dàng qua “thật quá đáng… để yêu”. EP cho thấy sự đa dạng của NICKY khi vừa hát, rap, nhảy, vừa tham gia sản xuất, diễn xuất trong từng MV.

Ca khúc chủ đề “báo động Ỏ” được sáng tác bởi NICKY và Trid Minh, sản xuất bởi WOKEUP và TDK. Mang màu sắc Pop Dance với âm hưởng Y2K, ca khúc kể về một chàng trai “bá chủ friendzone” luôn ưu tiên người mình thích dù chỉ là bạn. Tựa đề “báo động Ỏ” là cách chơi chữ vui, thay “báo động đỏ” bằng từ “Ỏ” – biểu tượng cho sự dễ thương trong ngôn ngữ Gen Z.

MV “báo động Ỏ” ra mắt đúng mùa Halloween, kể câu chuyện hài hước về nhóm “bắt ma” gồm sáu thành viên (JSOL góp mặt) rượt đuổi một ma nữ do Yeolan thủ vai. Hiệu ứng hình ảnh rực rỡ, tiết tấu nhanh và cú twist cuối bất ngờ giúp MV mang đậm tinh thần lễ hội, vừa ma mị vừa đáng yêu.

Sau khi EP lên sóng, NICKY sẽ tổ chức Fan Meeting “HÀOLOWEEN” vào ngày 1/11 tại TP.HCM, nơi anh giao lưu, ký tặng đĩa và biểu diễn trực tiếp. Dự án “NICKY.zip” được xem là dấu mốc mở ra chặng đường mới cho NICKY – một nghệ sĩ đa tài, không ngừng “giải nén” bản thân để mang đến hình ảnh mới mẻ trong làng nhạc Việt.

PV