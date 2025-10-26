Độc lạ NICKY - JSOL: Ra nhạc thất tình dịp… Halloween

Sau thời gian im ắng, NICKY vừa công bố sản phẩm âm nhạc mới mang tên báo động Ỏ – màn kết hợp cùng JSOL và nữ chính Yeolan. Ca khúc nằm trong EP đầu tay NICKY.zip, dự kiến phát hành ngày 28/10, gồm bốn bài hát với màu sắc đa dạng.

Với báo động Ỏ, NICKY tiếp tục thể hiện phong cách trẻ trung, hóm hỉnh quen thuộc. Tựa đề gây chú ý bởi cách chơi chữ vui nhộn, còn phần giai điệu mang không khí tươi sáng, dễ thương. Teaser MV chỉ hé lộ một câu hát ngắn nhưng gợi được nét ngọt ngào đặc trưng của NICKY.

Yeolan

MV có sự góp mặt của JSOL và Yeolan, cả ba nghệ sĩ tạo nên không khí hậu trường vui nhộn. JSOL tiết lộ mình nhận lời quay với “0 đồng cát-sê”, còn NICKY thì trêu lại rằng đây là “lần đầu tiên nghệ sĩ ra nhạc cùng đối tác truyền thông”.

Jsol

Nicky

Song song với MV, NICKY cũng phát hành EP NICKY.zip dưới dạng CD vật lý gồm hai phiên bản: Retro Game và Future Disc. Sau khi ra mắt sản phẩm, anh sẽ tổ chức fan meeting “HÀOLOWEEN” tại TP.HCM vào ngày 1/11, với các hoạt động trình diễn và giao lưu cùng khán giả.

Gần 10 năm hoạt động nghệ thuật, từ trưởng nhóm MONSTAR đến nghệ sĩ độc lập, NICKY vẫn giữ được tinh thần hài hước và năng lượng tích cực. EP đầu tay lần này được xem là cột mốc đánh dấu chặng đường mới của nam ca sĩ sau thời gian khẳng định phong cách riêng.

Là một trong những nghệ sĩ đầu tiên của ST.319 Entertainment, NICKY được xem là “anh cả” trong đại gia đình gồm GREY D, Vương Bình, AMEE. Gần một thập kỷ hoạt động, anh luôn giữ được hình ảnh tích cực, vui vẻ và hết lòng vì âm nhạc.

Từ dấu ấn trong chương trình Anh Trai Say Hi đến việc ra mắt EP đầu tay, NICKY chứng minh sự trưởng thành và tâm huyết của mình với nghệ thuật. NICKY.zip không chỉ là “trái ngọt” sau hành trình dài mà còn là lời khẳng định cho phong cách âm nhạc tươi mới, truyền năng lượng tích cực mà anh luôn theo đuổi.



