Phát hiện fan "xem chùa" concert Westlife, "anh cả" Nicky liền có màn trêu chọc gây bão MXH

Đêm diễn đầu tiên của Westlife trong khuôn khổ The Wild Dreams Tour tại Việt Nam vừa diễn ra thành công tốt đẹp vào ngày 21/11. Trong 2 tiếng đồng hồ, người hâm mộ đã được đắm chìm trong những giai điệu thanh xuân của loạt hit My Love, You Raise Me Up, Fool Again, If I Let You Go, I Lay My Love On You, Flying Without Wings...

Bên cạnh những màn trình diễn "đốt cháy" sân khấu, các thành viên Westlife còn liên tục nói lời yêu fan Việt Nam sau 12 năm trở lại. Đặc biệt giữa concert, Nicky Byrne còn có màn trêu đùa "CAT 8" - khu vực khán đài đặc biệt từ... ban công những căn nhà bên cạnh sân vận động Thống Nhất. Vì những vị khán giả này đã "xem chùa", không mất tiền mua vé nên nam thần Westlife muốn họ đem đồ uống xuống cho anh. Nhưng chốt lại, Nicky nói rằng nếu là anh, anh cũng sẽ tận hưởng concert nếu nhà ngay cạnh sân vận động như thế.



Nicky trêu đùa khán giả "xem chùa" trong căn nhà bên cạnh sân vận động Thống Nhất (Nguồn: Kingnews)

Trong phần giao lưu với khán giả, Nicky đã nhanh chóng nhận ra những vị khán giả đặc biệt ở "CAT 8" - căn nhà ngay bên cạnh sân vận động Thống Nhất

Nicky đùa rằng anh muốn những vị khán giả này mang đồ uống cho anh và cả người hâm mộ trong sân nữa. Nam ca sĩ muốn uống trà với mật ong, thậm chí cả... cappuccino, latte

Nếu sống cạnh sân vận động thì Nicky cũng sẽ tận hưởng concert miễn phí ngay tại nhà mình như thế

Màn trêu chọc khán giả của Nicky nhanh chóng gây sốt mạng xã hội. Trong suốt đêm diễn, nam ca sĩ gây ấn tượng mạnh nhờ visual điển trai tỏa sáng, khả năng trình diễn cuốn hút cùng lối dẫn chuyện duyên dáng. Trên trang cá nhân, nam thần Westlife cũng đăng tải nhiều khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến lưu diễn ở TP.HCM.

Dù đều đã ở độ tuổi ngoài 40, 4 thành viên đều cho thấy mình vẫn phong độ và nhiệt huyết không kém gì thời thanh xuân. Không chỉ hát, cả nhóm liên tục khiến sân vận động như nổ tung với hàng loạt động tác vũ đạo sôi động

Westlife là 1 trong những nhóm nhạc thành công nhất nước Anh, sở hữu 14 đĩa đơn đạt vị trí no.1 UK Singles Chart, chỉ chịu thua 2 huyền thoại The Beatles và Elvis Presley. Nhóm bán được 46 triệu album, có những tour diễn cháy vé mang về doanh thu khổng lồ. Chính vì thế, sân khấu của Westlife được tổ chức tại TP.HCM sắp tới được fan vô cùng trông đợi.

BTC đã tiết lộ set list của Westlife tại Việt Nam sẽ có thời lượng dài nhất trên toàn cầu, hơn tất cả các quốc gia khác mà nhóm nhạc từng ghé qua. Như vậy có thể thấy sự ưu ái đặc biệt của Westlife dành cho thị trường Việt Nam. Toàn bộ setlist có gần như toàn bộ các hit kinh điển nhất của Westlife, được nhiều thế hệ khán giả nằm lòng: Fool Again, If I Let You Go, I Lay My Love On You, Home, Swear It Again, What About Now, Mandy, What Makes A Man, Queen Of My Heart, Uptown Girl, Nothing's Gonna Change My Love For You, Season In The Sun, World Of Our Own, Flying Without Wings.

Westlife cũng sẽ có tiết mục cover các bản hit của ABBA - được khán giả hài hước gọi là "thanh xuân nhân đôi". 4 chàng trai sẽ trình diễn liên khúc các bản hit của nhóm nhạc huyền thoại ABBA gồm: Mamma Mia, Gimme Gimme Gimme, Money Money Money, Take a Chance on Me, I Have a Dream, Dancing Queen, Waterloo, Thank You for the Music.

4 thành viên đều cực kỳ hào hứng với lần trở lại này. Trước đó, nhóm nhạc huyền thoại bày tỏ sự thích thú khi được tái ngộ khán giả Việt sau 12 năm: "Việt Nam. Chúng tôi rất vui mừng được trở lại với chuyến lưu diễn Wild Dreams vào ngày 22/11/2023".