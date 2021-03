Giải mã cơn sốt thời trang đường phố mang tên Teelab

Chia sẻ về hành trình ấp ủ tạo nên thương hiệu thời trang đường phố dành cho giới trẻ, CEO 9x của Teelab - Tiến Hưng không ngại bộc bạch: Anh bén duyên với thời trang đầu tiên vào tháng 7 năm 2019 với mục tiêu hướng đến các khách hàng có độ tuổi từ 15 đến 24 tuổi. Nhưng sự táo bạo và nhiệt huyết của độ tuổi 9x đã thôi thúc anh vượt ra khỏi vùng an toàn. Ước mơ tưởng chừng có chút "điên rồ’ khi muốn đem một thương hiệu mới phủ sóng tất cả các tỉnh thành, đó cũng chính là ngày mà TEELAB ra đời.

Những ngày đầu Teelab bước chân vào thị trường thời trang streetwear, team của anh Hưng đương đầu với rất nhiều thử thách và khó khăn. Khi mà nhận thức "văn hóa thời trang đường phố" và thị trường đồ Quảng Châu với thói quen mua sắm của khách hàng Việt giống như "bức tường khổng lồ" rất khó để vượt qua. Sự khắt khe do chính Teelab đặt ra về chất liệu, sản xuất, xưởng in,… chỉ là một phần rất nhỏ trong những vấn đề mà cả team đã gặp phải. Có những lúc các nhân sự phải chia nhau chạy ngược chạy xuôi cả tháng trời để tìm kiếm những loại vải tốt nhất, những xưởng in đủ tiêu chuẩn, những màu in đặc biệt… Những khó khăn nhiều lúc khiến anh Hưng và cả team nghĩ rằng không thể vượt qua.

Thế nhưng, sóng gió và khó khăn đã tiếp thêm sức mạnh cho những chàng trai nhiệt huyết. Nhờ sự kiên trì, nỗ lực và "chiến thuật" phát triển hợp lý, sự khắt khe về chất lượng và cầu toàn trong thiết kế, chỉ sau một thời gian ngắn từ khi thành lập, Teelab đã nhận được sự ủng hộ và tin tưởng của rất nhiều từ khách hàng. Chỉ sau 6 tháng, Teelab đã vươn mình đặt cửa hàng thứ 5 của mình tại Hà Nội, bên cạnh các cửa hàng tại Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Thái Bình và Hải Dương và dự định sẽ mở thêm từ 7 tới 10 cửa hàng nữa trong năm 2021. Đây có thể coi là những quả ngọt đầu tiên mà cả team đã cùng đạt được, bước đầu chính thức ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng các tín đồ thời trang đường phố tại Việt Nam.

Teelab – Sự thăng hoa từ những điều giản đơn

Định hướng của Teelab về thiết kế luôn gắn liền với cuộc sống, đặc biệt là thời trang đường phố. Teelab muốn mang những nét văn hóa độc đáo của Việt Nam thể hiện trên từng chiếc áo, đem đến một sản phẩm thuần Việt, giúp người mặc tự tin mang văn hóa Việt đi muôn nơi.

Teelab cũng sở hữu cho mình định hướng phong cách thời trang đường phố nhưng vẫn giữ được sự đa năng trong từng món đồ, các sản phẩm của Teelab thường dễ mix & match trong bất kỳ dịp nào.

Thiết kế chung của Teelab hướng đến sự thoải mái, năng động và trẻ trung, hàng trăm mẫu quần, áo của Teelab luôn mang màu sắc tươi sáng, hoặc cá tính hoặc bắt mắt. Mẫu trang phục đang được yêu thích nhất của Teelab chính là áo thun oversized, áo Hoodie thoải mái với màu sắc tươi sáng và họa tiết ngộ nghĩnh, dễ thương.

Đây cũng là xu hướng chung của giới trẻ hiện nay. Đề cao sự năng động nên các sản phẩm của Teelab đều được thiết kế giản tiện, phong cách với tiện ích nhiều nhất. Không khó hiểu khi Teelab được nhiều bạn trẻ đánh giá cao, bằng chứng là cả 5 cửa hàng của Teelab luôn trong tình trạng đông nghịt người.

Khởi đầu với những sản phẩm đậm chất dấu ấn địa phương như Áo thun Hà Nội Trà Đá Vỉa Hè, Sài Gòn Hiphop… Teelab đã nhanh chóng gây được tiếng vang trong giới Streetwear bởi thiết kế độc đáo và sự chỉn chu trong từng đường kim mũi chỉ.

Đẹp và chất – nhưng vẫn dễ tiếp cận

Một trong những thế mạnh của Teelab đó chính là hàng thiết kế độc đáo nhưng giá cả vừa phải. Đây cũng là một chiến lược của thương hiệu khi đánh vào giới trẻ, sức mua lớn nhưng không có quá nhiều tài chính cho phục trang.

Chính vì vậy, đến nay, dù nhiều ngành, nhiều thương hiệu bị ảnh hưởng bởi dịch Covid nhưng Teelab vẫn tự tin bước vào làng thời trang Streetwear và đạt được những thành công nhất định trong năm 2020. Hơn 5000 lượt đánh giá 5 sao và gần 300 nghìn lượt theo dõi trên sàn thương mại điện tử Shopee là minh chứng rõ nhất sức hút của thương hiệu thời trang đường phố đình đám này.

