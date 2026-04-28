Giải mã cơn sốt "Đũa sứ dưỡng sinh": Vật dụng nhỏ bé khiến hội chị em nội trợ chốt đơn rần rần, "giá rổ" ra sao?

Dạo quanh các diễn đàn của các bà nội trợ Việt thời gian gần đây, không khó để bắt gặp những bài thảo luận sôi nổi về một món đồ tưởng chừng vô cùng quen thuộc nhưng lại mang cái tên khá lạ lẫm: Đũa sứ dưỡng sinh.

Rốt cuộc "siêu phẩm" này có gì đặc biệt mà khiến các bà nội trợ Việt sẵn sàng rút hầu bao, thậm chí săn lùng đến mức nhiều mẫu báo "cháy hàng"?

Đũa sứ dưỡng sinh là gì mà hot đến vậy?

Với khí hậu nhiệt đới nóng ẩm tại Việt Nam, nỗi ám ảnh lớn nhất của các bà nội trợ là những bó đũa gỗ, đũa tre dẫu rửa sạch đến mấy cũng dễ dàng bị ẩm mốc, lên men hay bong tróc lớp sơn phủ sau một thời gian ngắn. Tình trạng này không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn là "ổ vi khuẩn" tiềm ẩn, đe dọa trực tiếp đến hệ tiêu hóa và sức khỏe của cả gia đình.

Để "giải cứu" mâm cơm, nhiều chị em đã tìm đến các giải pháp thay thế, nhưng dường như chưa có lựa chọn nào hoàn hảo trọn vẹn:

Đũa hợp kim / Sợi thủy tinh: Đang chiếm lĩnh thị trường vì giá rẻ (chỉ từ 50.000đ/vỉ 10 đôi), không mốc. Tuy nhiên, điểm yếu là dùng lâu dễ bị xước, mòn đầu. Hơn nữa, việc sử dụng đũa nhựa/hợp kim để chiên xào trong dầu nóng luôn khiến nhiều người e ngại về nguy cơ thôi nhiễm hóa chất.

Đũa Inox 304/316: Vô địch về độ sạch sẽ và bền bỉ, nhưng lại trơn tuột, cực kỳ khó gắp. Inox cũng dẫn nhiệt nhanh, dễ gây bỏng tay khi nấu nướng và tạo tiếng kêu xước xát khó chịu khi va vào bát đĩa.

Giữa "ma trận" các loại đũa, trên thị trường bất ngờ xuất hiện 1 dòng sản phẩm mang tên "Đũa sứ dưỡng sinh". Theo thông tin từ nhà sản xuất Sứ Minh Long thì đây không phải là gốm sứ thông thường mà là thành quả kế thừa từ "cuộc cách mạng nồi đất" kéo dài 14 năm.

Trong thông tin đến với người tiêu dùng, Minh Long đã đưa ra những đặc tính "vàng" đánh trúng tim đen của các bà mẹ:

Không hút ẩm, không nấm mốc: Kháng nước 100%, nói không với nấm mốc: Do bản chất là sứ được nung ở nhiệt độ cao, đũa không xốp, không hút ẩm như gỗ. Rửa xong lau nhẹ là khô ráo, loại bỏ hoàn toàn môi trường sinh sôi của nấm mốc.

An toàn tuyệt đối: Đây là ưu điểm lớn nhất so với đũa nhựa/hợp kim. Bạn có thể dùng đũa sứ để chiên ngập dầu, xào thức ăn nóng mà không lo đũa bị quéo, mòn hay thôi nhiễm chất độc hại.

Dễ dàng vệ sinh: Đầu đũa được xử lý làm nhám mờ, giúp gắp bún, miến hay đồ ăn trơn khá dễ dàng. Bề mặt thân đũa tráng men láng mịn nên cũng không bị bám mùi mắm tôm hay sầu riêng.

Thiết kế sang trọng: Cầm chắc tay, gắp không trơn trượt nhờ thiết kế nhám ở đầu đũa, đồng thời nâng tầm thẩm mỹ cho bàn ăn gia đình.

Điểm trừ cần cân nhắc:

Nguy cơ rơi vỡ: Dù là sứ cao cấp cứng cáp hơn sứ thường, nhưng bản chất vẫn là... sứ. Nếu nhà có trẻ nhỏ hay làm rơi đũa xuống nền gạch đá hoa, tỷ lệ mẻ hoặc gãy là hoàn toàn có thể xảy ra.

Độ nặng: Trọng lượng đũa sứ sẽ nhỉnh hơn một chút so với đũa gỗ nhẹ hoặc đũa nhựa, người mới dùng có thể mất vài bữa ăn để quen tay.

Giá rổ ra sao? Liệu có "đắt xắt ra miếng"?

Dạo qua các kênh phân phối chính hãng của Minh Long, có thể thấy đũa sứ dưỡng sinh không chỉ có một loại, mà được chia thành nhiều phân khúc với mức giá khiến nhiều bà nội trợ phải "giật mình". Đặc biệt là sự xuất hiện của dòng Dưỡng Sinh IFP - một bước nâng tầm biến đôi đũa từ vật dụng nhà bếp thành một món đồ gia dụng mang tính nghệ thuật.

Cụ thể, mức giá được phân bổ như sau:

Dòng đũa ngắn 20.3 cm (Dùng để gắp thức ăn trên mâm): * Bản màu Trắng Ngà có giá 106.920đ/hộp 2 đôi (khoảng hơn 53.000đ/đôi).

Đây là phân khúc "nhập môn" vô cùng dễ thở để các gia đình trải nghiệm sự sạch sẽ, không nấm mốc của sứ dưỡng sinh.

Dòng đũa dài 24.4 cm - Sân chơi của giới sành điệu (Dòng Dưỡng Sinh IFP):Đây mới thực sự là phân khúc cho thấy Minh Long đang biến đôi đũa thành một món trang sức cho bàn ăn gia đình. Mức giá tăng dần theo độ cầu kỳ của họa tiết và màu sắc ở phần tay cầm:

Phiên bản màu Pastel (Hồng, Vàng, Xanh Dương, Xanh Lá, Xám, Đỏ): Đồng giá 432.000đ/hộp 2 đôi (216.000đ/đôi). Dù mức giá đã khá cao, nhưng thật bất ngờ khi hàng loạt màu hot như Xanh Dương, Vàng, Hồng, Xanh Lá đều đang báo trạng thái "Hết hàng".

Phiên bản họa tiết cơ bản (Xanh 1): Mức giá nhích lên 669.600đ/hộp 2 đôi (~335.000đ/đôi).

Phiên bản họa tiết cao cấp TTV (Xanh 1, Xanh 2, Xanh 3, Xanh 4): Thiết kế hoa văn mạ vàng tinh xảo đẩy mức giá lên tới 1.188.000đ/hộp 2 đôi (~594.000đ/đôi). Thậm chí bản "Xanh 2 TTV" còn đang tạm hết hàng.

Phiên bản "Trùm cuối" - Sen Ngọc Bích: Chạm đỉnh với mức giá 1.333.800đ, mang đậm nét văn hóa truyền thống Á Đông.

Nhìn vào bảng giá này và thực tế "cháy hàng" ở các mẫu cao cấp, có thể thấy một sự dịch chuyển lớn trong tư duy tiêu dùng. Đôi đũa giờ đây không đơn thuần chỉ để gắp thức ăn. Việc sẵn sàng chi từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng cho một hộp đũa cho thấy các gia đình hiện đại đang cực kỳ trân trọng những phút giây quây quần bên mâm cơm.

Họ đầu tư cho đũa sứ dưỡng sinh IFP không chỉ vì sức khỏe an toàn tuyệt đối, mà còn vì tính thẩm mỹ, sự sang trọng, hoặc để làm những món quà tặng tân gia, quà biếu cực kỳ tinh tế và ý nghĩa.

Đũa sứ dưỡng sinh không hẳn là một món đồ xa xỉ, nhưng lại là một khoản đầu tư vô cùng xứng đáng cho "sức khỏe gian bếp".

Đũa sứ dưỡng sinh không phải là một phép màu, mà là một sự nâng cấp đáng giá cho không gian bếp. Nếu bạn đã chán ngấy việc vài tháng lại phải vứt bỏ một bó đũa gỗ mốc meo, và sẵn sàng bỏ ra một số tiền nhỉnh hơn để đổi lấy sự an tâm tuyệt đối về vệ sinh (đồng thời cẩn thận một chút để không làm rơi vỡ), thì đây chắc chắn là một khoản đầu tư rất "ra gì và này nọ".



