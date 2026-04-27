Mua đồ hè tưởng rẻ mà lại tốn tiền: 8 kiểu quần áo nhiều người hối hận sau một mùa mặc thử

Mùa nóng là thời điểm nhiều người có xu hướng mua sắm quần áo mới, ưu tiên chất liệu mỏng, nhẹ, thoáng khí. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không phải món đồ nào nhìn “mát mắt” cũng mang lại cảm giác thoải mái khi mặc. Sau khi rà soát lại tủ đồ mùa hè, nhiều người nhận ra có những món gần như không dùng đến, hoặc chỉ mặc 1–2 lần rồi bỏ xó.

Dưới đây là 8 kiểu quần áo mùa hè thường bị đánh giá là không đáng mua, dù giá rẻ hay đang theo xu hướng.

1. Vải lanh hoặc lụa khó chăm sóc, dễ nhăn

Lanh và lụa thường được quảng cáo là chất liệu “mát”, nhưng thực tế lại khá kén người mặc. Vải dễ nhăn, dễ lộ khuyết điểm cơ thể và thường cần giặt tay, là ủi kỹ trước khi mặc.

Với những người bận rộn, việc chăm sóc trang phục quá cầu kỳ đôi khi khiến món đồ nhanh chóng bị “bỏ quên” trong tủ.

2. Áo phông ngắn tay chất vải dày

Một số mẫu áo nhìn bề ngoài có vẻ đứng form, sang trọng, nhưng thực tế lại sử dụng chất vải dày, nặng tới 400–500g. Khi mặc trong thời tiết nóng, loại vải này dễ gây bí bách, khó chịu, thậm chí nhanh ố vàng sau một mùa sử dụng.

3. Quần áo giá quá rẻ nhưng chất liệu kém

Những chiếc áo có giá chỉ vài chục nghìn đồng thường hấp dẫn về mặt chi phí, nhưng nhiều sản phẩm sử dụng vải chất lượng thấp hoặc quy trình nhuộm nhiều hóa chất.

Ngoài việc nhanh hỏng, một số loại vải còn gây cảm giác bí da, dễ kích ứng nếu mặc trong thời gian dài.

4. Đồ denim dày: đẹp nhưng nóng

Denim là chất liệu dễ phối đồ, nhưng lại khá dày và giữ nhiệt. Trong điều kiện thời tiết trên 30 độ C, quần short, váy hoặc áo denim đều có thể khiến người mặc cảm thấy nóng nhanh và khó chịu.

5. Jumpsuit (đồ liền thân) bất tiện khi sử dụng

Jumpsuit thường được đánh giá cao về tính thời trang, nhưng lại gây bất tiện khi đi vệ sinh hoặc di chuyển nhiều. Một số người chia sẻ chỉ mặc vài lần rồi bỏ vì cảm thấy không tiện trong sinh hoạt hàng ngày.

6. Áo cổ cao gây bí bách

Thiết kế cổ cao không phù hợp với thời tiết nóng, đặc biệt khi phải di chuyển ngoài trời. Kiểu áo này thường chỉ thích hợp trong môi trường điều hòa.

7. Áo dệt kim tay ngắn ôm sát

Chất liệu dệt kim thường dày và ôm sát cơ thể. Khi mặc vào mùa hè, vải dễ bám vào da, gây cảm giác nóng và không thoáng khí.

8. Quần jean dài không phù hợp thời tiết nóng

Nhiều người có thói quen mặc jean quanh năm, nhưng vào mùa hè, quần jean dài thường gây nóng và khó chịu, đặc biệt khi phải di chuyển ngoài trời lâu.