Trong những câu chuyện phiếm bên ly trà chiều hay những lúc "bốc hỏa" vì tính nết khó chiều của đối phương, chúng ta thường hay đổ lỗi cho cung hoàng đạo. Nhưng bạn có biết, nhóm máu cũng là một "tấm gương" phản chiếu tính cách cực kỳ chính xác? Người Nhật thậm chí còn tin vào nhóm máu hơn cả tử vi. Hôm nay, hãy cùng nhau "bóc trần" những góc khuất hài hước nhất, từ chuyện ai dễ nổi cáu, ai ở bẩn, cho đến chuyện ai là người giữ khư khư từng đồng lẻ. Đọc để hiểu mình, hiểu người và quan trọng nhất là để... cười xòa một cái cho đời thêm vui.

Khi cơn giận ập đến: Ai là "núi lửa", ai là "bom nổ chậm"?

Nói về chuyện nóng tính, ngôi vương chắc chắn thuộc về Nhóm máu O. Những người này tính tình "phổi bò", ruột để ngoài da. Chỉ cần một chuyện cỏn con không vừa ý là họ có thể bùng nổ ngay lập tức. Với họ, nóng giận là phải xả ra, phải nói cho "sướng mồm" cái đã rồi tính sau. Nhưng được cái, giận nhanh mà quên cũng nhanh, không để bụng lâu.

Ngược lại hoàn toàn là Nhóm máu B. Bình thường trông họ hiền lành, cười nói vui vẻ, nhưng một khi đã cáu thì lý trí bay biến sạch trơn. Lúc ấy, họ trở nên cực kỳ thẳng thắn, thậm chí là phũ phàng, khiến người xung quanh ngơ ngác không hiểu: "Ủa, sao tự nhiên đang vui lại quạu?".

Nhưng đáng sợ nhất phải kể đến Nhóm máu A và AB. Nhóm A là bậc thầy của sự nhẫn nhịn. Họ nuốt cục tức vào trong, tích tụ ngày này qua tháng nọ. Và khi giọt nước tràn ly, cơn thịnh nộ của họ giống như đê vỡ, sức công phá cực kỳ khủng khiếp, hậu quả thường không tưởng tượng nổi. Trong khi đó, nhóm AB lại là những cái đầu lạnh. Họ rất ít khi nổi nóng, luôn kiểm soát cảm xúc cực tốt, nhưng một khi đã "lên cơn" thì không gian xung quanh như đóng băng, sát khí đùng đùng nhưng rồi cũng nguội rất nhanh vì họ... lười giận.





Chuyện "nhìn mặt bắt hình dong": Kẻ vô tư, người tinh tế

Trong giao tiếp, Nhóm máu B thường bị gắn mác là "kém tinh tế" nhất. Họ sống phóng khoáng, thích gì làm nấy, nghĩ gì nói đó và hiếm khi để ý xem đối phương đang nghĩ gì. Không phải họ cố ý làm tổn thương ai, chỉ là họ sống quá thật với cảm xúc của mình mà quên mất việc phải "nhìn trước ngó sau". Nhóm máu O cũng tương tự, khi họ đang say mê chém gió về chủ đề mình thích, cả thế giới xung quanh dường như vô hình.

Trái ngược hẳn là Nhóm máu A - những người luôn sống vì cái nhìn của người khác. Họ sợ bị đánh giá, sợ làm phật lòng ai đó nên lúc nào cũng căng ra để quan sát, "đọc vị" không khí xung quanh. Điều này khiến họ trở nên chu đáo nhưng đôi khi lại tự làm khổ mình vì suy nghĩ quá nhiều. Còn trùm cuối về EQ chính là Nhóm máu AB. Với tư duy sắc bén và khả năng phân tích chớp nhoáng, họ nắm bắt tình huống cực nhanh và luôn có cách ứng xử khéo léo, vừa lòng đẹp ý đôi bên mà vẫn giữ được cái tôi của mình.

Phong cách sống: Từ "thánh ở sạch" đến "trùm ở bẩn"

Về khoản này, Nhóm máu A lại tiếp tục chiếm ngôi đầu bảng về độ ngăn nắp. Với họ, sự bừa bộn là một cái gai trong mắt. Dọn dẹp không phải là nghĩa vụ, mà là thói quen ăn vào máu. Đồ đạc dùng xong là phải về đúng chỗ cũ, lệch một ly là khó chịu ngay.

Nhóm máu AB cũng gọn gàng, nhưng theo kiểu "lifestyle". Họ thích cuộc sống chất lượng, ít đồ nhưng phải "chất". Đồ không dùng là vứt thẳng tay, không luyến tiếc, nên nhà cửa lúc nào cũng thoáng đãng.

Hài hước nhất là Nhóm máu O. Nhìn bên ngoài, phòng ốc của họ có vẻ gọn gàng, sạch sẽ đấy, nhưng đừng dại mà mở ngăn kéo hay tủ quần áo của họ ra. Triết lý dọn dẹp của nhóm O là: "Khuất mắt trông coi". Họ gom tất cả những thứ lặt vặt nhét hết vào một chỗ cho xong chuyện, miễn bên ngoài nhìn ổn là được.

Còn Nhóm máu B? Một câu thôi: "Bừa bộn có đẳng cấp". Họ quan niệm cuộc đời còn bao việc vui hơn là quét nhà. Với họ, sống sao cho thoải mái mới là quan trọng, dọn dẹp chỉ là chuyện vặt vãnh, khi nào hứng lên thì làm (mà hiếm khi hứng lắm).

Chuyện tiền nong: Ai keo kiệt, ai hào phóng?

Nếu đi ăn chung, bạn sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt. Nhóm máu A là người sòng phẳng nhất quả đất. Dù thân thiết đến mấy, tiền bạc cũng phải phân minh. Dù chỉ là 1 nghìn đồng lẻ, họ cũng muốn "Campuchia" (chia đều) cho sòng phẳng, vì họ không muốn nợ ai và cũng không muốn ai lợi dụng mình. Họ là những người quản lý tài chính bẩm sinh, tiền làm ra là để tiết kiệm.

Nhóm máu O thì ngược lại, mang đậm phong thái "đại gia". Họ thích được làm chủ cuộc chơi, thích cảm giác được khao bạn bè. Với họ, so đo vài đồng lẻ là chuyện nực cười và mất thời gian. Chính vì tính cách hào sảng này cộng với khả năng lãnh đạo, nhóm O thường có nhiều bạn bè nhưng ví tiền thì hay... "thủng đáy".

Nhóm máu B là những người mua sắm theo cảm hứng. Họ không tiếc tiền, cũng chẳng quá coi trọng tiền, nhưng lại là "thánh đốt tiền" vào những món đồ vô bổ chỉ vì lúc đó thấy thích mắt. Họ sống cho hiện tại, chuyện tương lai để... mai tính.

Cuối cùng là Nhóm máu AB, họ tiêu tiền khá lý trí nhưng lại hay sa đà vào việc mua sắm để giải tỏa căng thẳng (shopping therapy). Họ thích được người khác mời đi ăn, vì họ cho rằng tiền của mình nên dùng để mua những món đồ mình thích chứ không phải để ăn uống xã giao.

Đọc đến đây, bạn thấy mình giống bao nhiêu phần trăm? Dù là nhóm máu nào, A kỹ tính, B phóng khoáng, O nhiệt huyết hay AB điềm tĩnh, thì mỗi người đều là một mảnh ghép độc đáo tạo nên bức tranh cuộc sống đa sắc màu. Hiểu về nhóm máu không phải để phán xét, mà là để chúng ta bao dung hơn với những "cái nết" kỳ quặc của nhau, để thấy rằng ai cũng có điểm đáng yêu riêng của mình.

(Thông tin chỉ mang tính chất giải trí và chiêm nghiệm)