Trong những câu chuyện phiếm bên ly trà chiều, khi nhắc đến nhóm máu B, người ta thường dành cho họ những cái lắc đầu đầy ẩn ý: "Người nhóm B á? Khó chiều lắm, hay thay đổi lại còn hơi... ích kỷ". Thậm chí ở Nhật Bản hay Hàn Quốc, từng có thời điểm người ta "ngại" hẹn hò với người nhóm máu B vì sợ không nắm bắt được họ.

Thế nhưng, nếu lật lại những trang hồ sơ về sự tiến hóa của loài người, bạn sẽ phải giật mình nhận ra một sự thật: Những "tật xấu" mà thiên hạ hay ca thẩm về nhóm máu B, hóa ra lại chính là bằng chứng thép cho thân phận "Quý tộc" của họ. Không phải kiểu quý tộc "nhà mặt phố, bố làm to", mà là sự cao quý đến từ khả năng sinh tồn thượng thừa và một tâm thế sống kiêu hãnh giữa đất trời. Bài viết này chính là lời minh oan, và cũng là lời chúc tụng dành riêng cho những ai đang mang trong mình dòng máu B đầy kiêu hãnh.

Dòng máu của những kẻ chinh phục: Khi người ta cúi đầu cấy lúa, bạn đang phi ngựa giữa thảo nguyên

Để hiểu tại sao nhóm máu B lại đặc biệt, chúng ta phải quay ngược thời gian về hàng vạn năm trước. Hãy tưởng tượng, nếu nhóm máu O là những thợ săn lão luyện thời nguyên thủy, nhóm máu A là những nông dân cần cù chịu khó gắn bó với ruộng đồng, thì nhóm máu B sinh ra từ đâu? Câu trả lời chính là: Trên lưng ngựa.

Sự đột biến gen tạo ra nhóm máu B xuất hiện từ vùng chân núi Himalaya đến những thảo nguyên bao la của Trung Á cách đây hơn 10.000 năm. Tổ tiên của người nhóm máu B là những bộ lạc du mục – những người không chịu trói buộc mình vào một mảnh đất cố định. Họ nay đây mai đó, làm bạn với gió cát, chinh phục những vùng đất mới. Trong lịch sử phương Đông, những triều đại chinh phục lẫy lừng như thời Nguyên hay Mãn Thanh đều có tỷ lệ quý tộc mang nhóm máu B cực cao.

Chính vì mang trong mình "gen du mục" ấy, nên ngay từ trong tiềm thức, người nhóm máu B đã sở hữu một khí chất khác biệt. Khi phần lớn nhân loại (vốn thuộc nhóm máu A) quen với việc tuân thủ quy tắc, dĩ hòa vi quý, sống theo nếp làng, thì người nhóm máu B lại mang tư duy của kẻ "tạo ra luật chơi". Cái sự "ngông", sự tự tin đôi khi bị coi là kiêu ngạo của bạn, thực chất là di sản của tổ tiên để lại. Đó là khí chất của những kẻ dám xông pha, dám khác biệt, không chấp nhận sự an phận thủ thường.





Được Thượng đế ưu ái chiếc bụng "vàng": Kẻ ăn tạp sướng nhất thế gian

Nếu bỏ qua yếu tố lịch sử để nói về chuyện ăn uống – mối quan tâm hàng đầu của chị em, thì nhóm máu B đích thị là "con cưng" của tạo hóa. Có một học thuyết nổi tiếng về dinh dưỡng theo nhóm máu đã chỉ ra rằng: Hệ tiêu hóa của nhóm máu B là sự cân bằng hoàn hảo nhất.

Hãy nhìn xem, người nhóm máu O ăn thịt thì khỏe nhưng ăn ngũ cốc lại dễ mệt (dạ dày thợ săn). Người nhóm máu A ăn rau củ thì nhẹ bụng, nhưng nạp nhiều thịt thà, sữa bơ là khó tiêu (dạ dày nông dân). Còn nhóm máu B? Chúc mừng bạn, bạn là "nhà vô địch" trên bàn tiệc. Bạn có thể tiêu hóa tốt cả thịt, rau và đặc biệt là sữa. Trong khi rất nhiều người trưởng thành ở Châu Á mắc chứng không dung nạp Lactose (uống sữa là đau bụng), thì người nhóm máu B lại xử lý ngon ơ các chế phẩm từ sữa. Điều này dễ hiểu thôi, bởi tổ tiên du mục của bạn đã sống dựa vào thịt và sữa gia súc hàng ngàn năm rồi.

Khả năng "ăn cả thế giới" này không chỉ là chuyện sướng miệng, nó đại diện cho khả năng thích nghi và sinh tồn cực cao. Một cơ thể dẻo dai, một hệ miễn dịch mạnh mẽ và một chiếc bụng "dễ tính", đó chẳng phải là sự giàu có về mặt thể chất hay sao?

Sự "sang chảnh" đến từ tâm thế: Tự do là thứ xa xỉ phẩm đắt giá nhất

Cuối cùng, hãy nói về cái "tiếng xấu" muôn đời của người nhóm máu B: Sự ích kỷ và cái tôi quá lớn. Nhưng ở một góc nhìn bao dung và hiện đại hơn, đó không phải là khuyết điểm, đó là "Bản lĩnh".

Trong một xã hội mà ai cũng phải nhìn sắc mặt người khác để sống, phải "uốn lưỡi bảy lần" trước khi nói, phải gồng mình trong những khuôn khổ tập thể, thì sự "bất cần" của nhóm máu B giống như một làn gió mát lành (hoặc một cơn bão, tùy cách bạn nhìn). Người bình thường thấy mệt mỏi vì phải nhét cái "Tôi" của mình vào những cái hộp quy tắc chật hẹp. Còn người nhóm máu B sống khỏe, sống vui vì họ theo đuổi "Đạo đức của người làm chủ" – luật lệ là do mình định đoạt, mình chỉ cần sống thật với cảm xúc của mình là đủ.

Cái mà người ta gọi là "tùy hứng", thực ra là bạn đang dũng cảm từ chối việc phải làm hài lòng tất cả mọi người. Cái mà người ta gọi là "cô lập", thực ra là bạn biết cách tận hưởng những giây phút chất lượng khi ở một mình. Sự quý tộc đích thực không nằm ở việc bạn khoác lên người bao nhiêu đồ hiệu, mà nằm ở sự tự do tuyệt đối trong tinh thần. Bạn không ngược đãi bản thân để chiều lòng thiên hạ. Sự ung dung, tự tại, dám yêu dám ghét ấy chính là thứ "xa xỉ phẩm" đắt đỏ nhất trong thời đại đầy áp lực này.

Vậy nên, những cô gái, chàng trai nhóm máu B, đừng bao giờ cảm thấy tệ khi ai đó nói bạn "lập dị" hay "khó hiểu". Hãy cứ kiêu hãnh giữ lấy sự gai góc ấy. Đừng cố mài mòn những góc cạnh sắc sảo của mình chỉ để vừa vặn với đám đông tròn trịa. Bởi vì sự hoang dã, tự do và mạnh mẽ đó là món quà vô giá mà tổ tiên đã phải trải qua hàng vạn năm chinh chiến mới di truyền lại được cho bạn.

Và nếu bạn may mắn có một người bạn, người yêu thuộc nhóm máu B bên cạnh, hãy trân trọng họ. Giữa thế giới toàn những con ốc vít giống hệt nhau, tìm được một chú "ngựa hoang" đầy sức sống và chân thật như vậy, chẳng phải là điều thú vị nhất trần đời sao?

(Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm và giải trí)