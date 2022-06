Giai đoạn nước rút ôn thi tốt nghiệp THPT

Ôn thi tốt nghiệp ở vùng khó khăn



Giai đoạn nước rút ôn thi tốt nghiệp lại trùng đúng vào cao điểm thu hoạch quả vải ở Bắc Giang. Hoàng Văn Minh (huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) là con lớn trong gia đình mà thu nhập của cả nhà trông vào mấy vườn vải. Bố mẹ chẳng bắt thì tự Minh cũng hiểu mình là lao động chính, ban ngày học ở lớp, chiều tối về phụ giúp gia đình nhưng cao điểm thu hoạch vải là ban đêm, để sáng sớm bố mẹ kịp ra chợ bán.



Ở trường của Minh, nhiều bạn cũng cùng chung hoàn cảnh. Tại các lớp ôn thi tốt nghiệp thường diễn ra cảnh học sinh đi muộn vì còn phải phụ giúp gia đình. Trải qua mấy năm ảnh hưởng của dịch bệnh nên càng đến ngày thi, các bạn càng lo lắng.



Nắm trước được tình hình nên từ đầu năm, Trường THPT Lục Ngạn 2 đã lên kế hoạch ôn luyện cho học sinh. Thời điểm này, việc ôn thi chia thành 2 nhóm. Những em chỉ có nguyện vọng thi để tốt nghiệp THPT sẽ ôn riêng, nhóm còn lại thi còn để xét tuyển vào đại học. Với những nhóm này, ngoài việc ôn luyện chung, nhà trường bố trí cho những em có cùng nguyện vọng vào các trường sẽ ôn tập với nhau để tập trung cao nhất có thể.



Kỳ thi đã đến gần, chỉ có tập trung ôn luyện mới cho kết quả tốt. Và những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn sẽ càng phải nỗ lực hơn để sử dụng hiệu quả quãng thời gian còn lại này.



Trong khi các thí sinh, các nhà trường nỗ lực ôn luyện cho kỳ thi sắp diễn ra thì vấn đề phòng chống gian lận thi cử cũng được tuyên truyền đến các thí sinh, các khâu tổ chức thi, các điểm thi. Những đơn vị thuộc Bộ Công an có trách nhiệm tham gia đảm bảo an toàn cho kỳ thi, phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo để kiểm tra, giám sát trong từng khâu.



Phòng chống gian lận thi cử



Đại diện Bộ Công an cho biết, hiện các thủ đoạn gian lận thi cử rất tinh vi. Thí sinh có thể gắn camera như một chiếc cúc áo ở ngực áo hoặc cổ tay áo. Những camera này sẽ chụp đề thi, rồi kết nối với một thiết bị mà thí sinh để trong balo, cặp sách ngoài hành lang. Thiết bị này lại kết nối với một thiết bị khác bên ngoài để các đối tượng giải bài thi, phát tán đề thi. Sau đó, sẽ đọc đáp án hoặc gửi hình ảnh bài giải cho thí sinh trong phòng thi. Vì vậy, khu vực phòng thi và nơi để đồ dùng của thí sinh phải cách nhau ít nhất 25m để đảm bảo an toàn.



Hình ảnh tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT nhiều năm trước tại một hội đồng thi của Bắc Giang. Ảnh: NLĐO.

Thí sinh, cán bộ phục vụ thi cần nắm rõ, việc để lộ lọt đề thi hay gian lận trong làm bài thi có thể bị xử lý hình sự. Và khi một vụ việc xảy ra, không chỉ ảnh hưởng đến một thí sinh hay cán bộ vi phạm mà còn ảnh hưởng đến cả phòng thi, cả điểm thi, thậm chí của cả một địa phương.



Theo quy định, những thí sinh nào là F0 mà vẫn muốn dự thi, sẽ được ngồi ở một phòng riêng, dự phòng từ trước để làm bài thi. Lực lượng an ninh cũng sẽ được tăng cường ở những khu vực này. Ở cả vòng trong, vòng ngoài, việc đảm bảo an ninh trật tự sẽ được tăng cường tối đa, đảm bảo cho kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra an toàn, nghiêm túc, chất lượng.



Kết quả thi tốt nghiệp THPT sẽ là 1 trong 5 phương án để các trường đại học, cao đẳng tuyển sinh.



Thời điểm này, các trường đại học đã công bố đề án tuyển sinh 2022. Có một điều dễ nhận thấy trong các đề án năm nay là sự đa dạng về phương thức xét tuyển. Một số trường thậm chí còn bổ sung thêm tiêu chí mới để đánh giá toàn diện năng lực của thí sinh. Qua đó lựa chọn thí sinh phù hợp với ngành đào tạo.

Tiêu chí mới trong xét tuyển đại học 2022

Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh, về cơ bản các tiêu chí xét tuyển đều được giữ nguyên như những năm trước. Chỉ khác là năm nay, trường áp dụng thêm tiêu chí ưu tiên xét tuyển với những thí sinh có năng lực về văn thể mĩ và hoạt động cộng đồng. Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh không phải là trường duy nhất áp dụng tiêu chí xét tuyển này dù thuộc khối kĩ thuật.

Trong khi đó, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch lại sử dụng điểm thi THPT môn Ngữ văn làm tiêu chí phụ để xét tuyển trong trường hợp thí sinh có điểm ngang bằng nhau. Nghe thì có vẻ nghịch lý thế nhưng theo nhiều chuyên gia, đây là xu hướng tuyển sinh trong tương lai nhằm đánh giá toàn diện năng lực thí sinh bao gồm cả kĩ năng xã hội.



So với những năm trước, năm nay tính tự chủ trong tuyển sinh được các trường phát huy tối đa. Thay vì phụ thuộc quá nhiều vào điểm thi THPT, các trường đã chủ động xây dựng thêm nhiều phương thức tuyển sinh, mở rộng tiêu chí xét tuyển, gia tăng tổ chức đợt thi riêng, đánh giá năng lực. Dù chỉ tiêu mà nhà trường dành cho các tiêu chí xét tuyển này không nhiều nhưng cho thấy sự chuyển động trong tư duy tuyển sinh - đào tạo đại học.



Có thêm nhiều tiêu chí, phương thức xét tuyển đồng nghĩa thí sinh có thêm cơ hội. Mỗi tiêu chí, phương thức có ngưỡng đảm bảo chất lượng riêng, cách thức tính điểm khác nhau. Vì thế lời khuyên thí sinh cần nghiên cứu kĩ đề án tuyển sinh của các trường, dựa vào kết quả đã có, thế mạnh bản thân để chọn lựa phương thức xét tuyển phù hợp. Bắt đầu 22/7 các thí sinh thực hiện đăng kí xét tuyển nguyện vọng bằng hình thức trực tuyến.