Không để thí sinh vì điều kiện kinh tế hay khó khăn về giao thông bỏ lỡ thi THPT

Chiều 28/6, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng dẫn dầu đoàn kiểm tra của Bộ đã có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ về công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ cho biết, trong Kỳ thi này, thành phố Cần Thơ có 12.244 thí sinh đăng ký dự thi với 529 phòng thi, 37 phòng chờ tại 25 điểm thi chính thức và 9 điểm thi dự phòng. Ngay từ giữa tháng 5/2022, Sở đã đốc thúc các địa phương chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện cho kỳ thi; phương án tổ chức vận chuyển, giao nhận đề thi, bài thi; hoàn thành công tác tập huấn nghiệp vụ thanh tra: thời gian, địa điểm, hình thức tập huấn, báo cáo viên…

Những tuần qua, Sở thành lập nhiều đoàn thanh tra thực tế tại các điểm thi. Đến ngày 25/6, các đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại 9 trường đặt điểm thi chính thức tại các quận, huyện. Hầu hết các điểm thi đều đảm bảo mỗi phòng thi có tối đa 24 thí sinh, khoảng cách tối thiểu giữa hai thí sinh ngồi cạnh nhau là 1,2 m theo hàng ngang; chủ động xây dựng phương án, kịch bản để sẵn sàng ứng phó với thời tiết mùa mưa lũ, xử lý khi có sự cố bất thường xảy ra, đảm bảo an ninh, an toàn cho tất cả thí sinh dự thi và cán bộ tham gia làm thi tại các điểm thi. Công tác trang bị các phương tiện phòng cháy, chữa cháy, máy phát điện dự phòng và phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo đúng yêu cầu đề ra.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Cần Thơ, nhất là việc thành lập Ban chỉ đạo kỳ thi rất sớm, với 40 thành viên rải đều ở các ngành chức năng. Tuy nhiên, từ nay đến khi kỳ thi diễn ra chính thức, lực lượng tham gia không được chủ quan, chú ý thường xuyên công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống thiên tai, đảm bảo sức khỏe, tâm lý cho thí sinh trước. Đồng thời, thành phố cũng cần kiểm tra kỹ hơn về cơ sở vật chất, đảm bảo hệ thống điện từng điểm thi; bố trí phòng thi hợp lý; cẩn trọng tối đa trong in sao đề thi, làm phách, niêm phong khu vực in sao đề thi.

Quang cảnh cuộc họp.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đề nghị Cần Thơ tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp, lãnh đạo và chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, bám sát các văn bản, quy chế và các văn bản của Bộ, các chỉ thị của cấp trên. Đặc biệt, địa phương chú trọng chăm lo cho thí sinh, đảm bảo không có bất cứ thí sinh nào vì điều kiện kinh tế hay khó khăn về giao thông mà không tham gia được Kỳ thi.

Dịp này, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại điểm thi trường THPT Châu Văn Liêm (quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ). Tại đây, Thứ trưởng đánh giá cao công tác chuẩn bị phòng, chống dịch, các phương án dự phòng đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho Kỳ thi THPT 2022.