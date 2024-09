Giải cứu vợ chồng thai phụ thoát khỏi dòng nước lũ ở Hòa Bình

Ngày 8/9, theo thông tin từ Công an huyện Lương Sơn, đêm ngày 7/9, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (bão Yagi) đang đổ bộ vào đất liền, trên địa bàn huyện xảy ra mưa lớn, dông lốc khiến nhiều nơi bị ngập lụt, cô lập.

Vào khoảng 22h30 cùng ngày, Tổ công tác số 7 Công an huyện Lương Sơn và Công an xã Cao Dương nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có tiếng kêu cứu tại khu vực gần ngầm thôn Đồng Kẹ, xã Cao Dương.

Nhiều nơi trên địa bàn huyện Lương Sơn bị ngập úng.

Sau khi tiếp cận hiện trường, xác định có 2 người đang bị cô lập giữa dòng nước lũ chảy xiết. Đặc biệt, trong đó có một người phụ nữ đang mang thai ở tháng thứ 6.

Hai người gồm anh Nguyễn Văn Khang (sinh năm 1992) và chị Đinh Thị Trinh (sinh năm 1997), cả 2 cùng trú tại xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình .

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Khang được giải cứu thành công.

Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã huy động thêm lực lượng an ninh trật tự tại cơ sở có mặt tại hiện trường để giải cứu người dân, đưa đến nơi an toàn. Bằng dũng cảm không ngại khó khăn, nguy hiểm, tổ công tác đã băng qua dòng nước, tiếp cận, cứu được 2 vợ chồng và đảm bảo an toàn cho tổ công tác.