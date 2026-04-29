Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, lực lượng Cảnh sát Phản ứng nhanh Công an thành phố Hà Nội đã kịp thời có mặt, can thiệp và hỗ trợ một người phụ nữ bị chồng bạo hành tại khu vực phường Bạch Mai.

Hồi 01h15’ ngày 26/4, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc xảy ra vụ gây rối tại khu vực ngõ 229 Minh Khai, phường Bạch Mai. Ngay sau khi nhận thông tin, Đội Cảnh sát Phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã khẩn trương có mặt tại hiện trường. Tại đây, tổ công tác phát hiện chị N.T.K.D (SN 1991) trong trạng thái tinh thần hoảng loạn, bất ổn. Qua xác minh ban đầu, chị D cho biết bị chồng là Đ.V.H hành hung, đe dọa nên đã bỏ chạy ra ngoài.

Lực lượng chức năng đã kịp thời trấn an, đảm bảo an toàn cho nạn nhân, đồng thời khống chế đối tượng Đ.V.H và đưa về trụ sở Công an phường Bạch Mai để xác minh làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.