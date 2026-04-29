Thảm kịch 2 tàu hỏa đâm nhau tại Indonesia: Số người thiệt mạng tăng gấp đôi, gấp rút tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát

Đã có 14 người thiệt mạng và hơn 80 người bị thương trong vụ va chạm giữa hai đoàn tàu gần thủ đô Jakarta của Indonesia, lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục nỗ lực giải cứu các hành khách bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Số người tử vong đã tăng gấp đôi so với thông báo vào sáng nay.

Vụ va chạm xảy ra vào đêm muộn thứ Hai (27/4) tại ga xe lửa thành phố Bekasi, giáp ranh với Jakarta, giữa một đoàn tàu tuyến nội thành và một đoàn tàu đường dài, người phát ngôn của công ty vận hành tuyến đường sắt nội thành, Karina Amanda, cho biết với hãng tin Reuters.

“Theo dữ liệu mới nhất tính đến 08:45 (giờ địa phương), đã có 14 người được xác nhận tử vong”, công ty đường sắt nhà nước KAI cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba. Thêm 84 người khác đang được điều trị tại bệnh viện, công ty này cho biết thêm.

Hình ảnh hiện trường

Ông Mohammad Syafii, người đứng đầu Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Quốc gia Indonesia (BASARNAS), cho biết các nhân viên cứu hộ đang tích cực làm việc tại hiện trường để giải cứu những người vẫn còn mắc kẹt trong đống đổ nát.

Theo trang tin địa phương Kompas.com, Syafii cho biết nỗ lực cứu hộ những người vẫn còn mắc kẹt trong đống đổ nát gặp nhiều khó khăn do không gian làm việc hạn hẹp và các toa tàu bị hư hại nghiêm trọng.

Theo Kompas.com, ông Syafii cho biết, các nhân viên cứu hộ cần phải làm việc "chậm rãi" để cắt bỏ đống đổ nát và giải cứu những người bị mắc kẹt bên trong các toa tàu bị biến dạng.

Theo các báo cáo tại hiện trường vụ tai nạn, lực lượng cứu hộ đã tách các đoàn tàu ra và sử dụng máy mài góc để cắt xuyên qua khung kim loại của các toa tàu nhằm giải cứu hành khách.

Franoto Wibowo, người phát ngôn của KAI, cho biết một chiếc taxi dường như đã va chạm với tàu hỏa chở khách tại một đường ngang, khiến nó dừng lại trên đường ray, sau đó bị tàu hỏa đường dài đâm vào.

Kompas.com đã xác định các chuyến tàu liên quan là tàu điện ngầm tuyến Jakarta đến Cikarang và tàu đường dài Argo Bromo Anggrek, được mô tả là dịch vụ tàu cao tốc hàng đầu của Indonesia giữa Jakarta và Surabaya.

Tai nạn tàu hỏa không phải là hiếm gặp trên mạng lưới đường sắt của Indonesia.

Năm 2010, một đoàn tàu từ Jakarta đã đâm vào đuôi một đoàn tàu khác đang dừng tại một ga ở tỉnh Trung Java, khiến 36 người thiệt mạng, và năm 2015, một đoàn tàu chở khách đã đâm vào một xe buýt nhỏ tại một giao lộ không có rào chắn ở Tây Java, khiến 18 người thiệt mạng.