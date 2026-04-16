Vụ clip bé 8 tháng tuổi bị mẹ bạo hành bóp chặt miệng: Để trêu tức "chồng hờ"
Chị T. và "chồng hờ" có hai con, cháu bé bị bạo hành trong clip là con thứ hai.
Liên quan đến đoạn clip ghi lại cảnh một cháu bé bị người lớn nhiều lần dùng tay bóp chặt mặt gây bức xúc dư luận, người có hành động bạo hành cháu bé lại chính là mẹ của cháu - chị B.T.T. (33 tuổi, trú xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk). Cháu bé bị mẹ bóp mặt trong clip là B.L.N.P. (8 tháng tuổi).
Nguồn tin trên báo Thanh Niên cho biết, sau sự việc, Công an xã Ea Kar đã mời chị T. đến trụ sở để làm rõ. Tại đây, người mẹ khai nhận sống chung với một người đàn ông nhưng không đăng ký kết hôn và có 2 con chung, cháu P. là bé thứ 2.
Công an xã Ea Kar đã yêu cầu chị T. chấm dứt hành vi bạo hành trẻ em, đồng thời lập biên bản để xử lý. Thông tin về vụ việc khiến nhiều người bất bình, gay gắt chỉ trích hành động của người mẹ.
Sau khi nắm bắt thông tin, chính quyền địa phương xã Ea Kar đã giao công an xã vào cuộc kiểm tra, xác minh.