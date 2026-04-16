Liên quan đến đoạn clip ghi lại cảnh một cháu bé bị người lớn nhiều lần dùng tay bóp chặt mặt gây bức xúc dư luận, người có hành động bạo hành cháu bé lại chính là mẹ của cháu - chị B.T.T. (33 tuổi, trú xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk). Cháu bé bị mẹ bóp mặt trong clip là B.L.N.P. (8 tháng tuổi).

Nguồn tin trên báo Thanh Niên cho biết, sau sự việc, Công an xã Ea Kar đã mời chị T. đến trụ sở để làm rõ. Tại đây, người mẹ khai nhận sống chung với một người đàn ông nhưng không đăng ký kết hôn và có 2 con chung, cháu P. là bé thứ 2.

Hình ảnh đứa trẻ vùng vẫy, la khóc vì bị mẹ bóp chặt miệng khiến người xem phẫn nộ

Thời gian gần đây, chị T. và “chồng hờ” thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Ngày 15/4, cả 2 tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, cãi vã trong lúc đang nói chuyện. Chị T. sau đó đã dùng tay bóp chặt mũi, miệng của cháu P. rồi quay clip gửi cho bố cháu bé với mục đích trêu tức người đàn ông.

Công an xã Ea Kar đã yêu cầu chị T. chấm dứt hành vi bạo hành trẻ em, đồng thời lập biên bản để xử lý. Thông tin về vụ việc khiến nhiều người bất bình, gay gắt chỉ trích hành động của người mẹ.

Công an xã Ea Kar lập biên bản xử lý vụ việc, yêu cầu chị T. chấm dứt hành vi bạo hành con. (Ảnh: VTC News)

Trước đó, dư luận phẫn nộ, xót xa khi chứng kiến đoạn clip ghi lại cảnh một cháu bé bị người lớn liên tục dùng tay bóp chặt khuôn mặt của bé. Dù đứa trẻ vùng vẫy, la khóc, mặt đỏ tím, có dấu hiệu khó thở và cố lật người để thoát ra nhưng người phụ nữ vẫn tiếp tục lặp lại hành động tàn nhẫn đến 4-5 lần.

Sau khi nắm bắt thông tin, chính quyền địa phương xã Ea Kar đã giao công an xã vào cuộc kiểm tra, xác minh.