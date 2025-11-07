Jennie, Lisa hợp sức giúp 1 local brand Việt hot rần rần

Đối với bất kỳ thương hiệu thời trang nào, việc được một ngôi sao quốc tế mặc sản phẩm của mình đã là điều mơ ước. Nhưng thậm chí là 2 "con tướng thời trang" mạnh nhất BLACKPINK là Lisa và Jennie cùng lăng xê trong clip TikTok đầu tiên của cả hai, quả là một giấc mộng khó mơ. Nhưng điều đó đang trở thành hiện thực với local brand Việt: Mushie Studio.

Mới đây, trang Threads của Mushie Studio đăng tải một bài post với nội dung đầy hào hứng: "Chúng tôi vẫn chưa thể hết sỉ. Chiếc clip viral nhất hiện tại là hai cô trong 2 set đồ của Mushie" . Chỉ trong chưa đầy 1 ngày, bài đăng đã thu hút gần 200K lượt xem cùng nhiều thảo luận. Tất cả bắt nguồn từ video mới nhất trên TikTok cá nhân của Jennie.

Thêm 1 local brand Việt "sĩ hết đời" vì BLACKPINK.

Theo đó, vừa qua Jennie đã bất ngờ đăng tải video cùng Lisa thực hiện challenge "Beez in the Trap" - trào lưu dance đang viral của Nicki Minaj trên TikTok. Sự xuất hiện cùng lúc của 2 nữ rapper nóng bỏng nhà BLACKPINK nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn. Chỉ trong chưa đầy 24 giờ video cán mốc 10 triệu lượt tim, tính đến chiều 6/11, con số đã tăng lên hơn 72 triệu lượt xem, 13 triệu tim - biến đây trở thành một trong những video TikTok hot nhất mà BLACKPINK từng đăng tải.

Trong video, cả Jennie lẫn Lisa vẫn đang mặc những bộ trang biểu trình diễn do Mushie Studio phụ trách thực hiện cho world tour DEADLINE trong giai đoạn thực hiện các tour diễn châu Á.

Video bắt trend TikTok mà Jennie và Lisa lần đầu cùng nhau thực hiện (Nguồn @jennierubyjane).

Hành trình hợp tác gian nan

Nếu ở các chặng Âu Mỹ trước đó, nhóm theo tông màu chủ đạo đen và be trầm ấm, thì lần này họ chuyển sang bảng màu đen trắng tương phản sắc nét, hiện đại và mạnh mẽ hơn hẳn.

Mushie Studio tiết lộ về cơ duyên thực hiện màn F5 cho BLACKPINK đã nhen nhóm từ tháng 5/2025. Lúc này thương hiệu chủ động liên hệ với đội ngũ stylist của nhóm - ngỏ ý hợp tác trong giai đoạn world tour chặng Mỹ và châu Âu. Tuy nhiên, thời điểm đó đã muộn so với tiến độ chuẩn bị, phía BLACKPINK nhờ Mushie Studio giữ lại các thiết kế cho chặng châu Á.

Đến cuối tháng 8, team stylist đã liên hệ lại và đôi bên chính thức bắt đầu quá trình làm việc. Thời gian từ lúc thương hiệu chỉnh sửa thiết kế theo yêu cầu cho đến lúc hoàn thiện chỉ khoảng 20 ngày - một deadline vô cùng gấp gáp.

4 mẩu BLACKPINK trong trang phục của local brand Mushie Studio cho world tour châu Á.

Phía local brand cho biết đội ngũ của BLACKPINK có yêu cầu rất cao. Ekip quan tâm đến từng tiểu tiết: định hướng phong cách, chất liệu vải, đường cắt form, và cả những chi tiết nhỏ nhất trên thiết kế, kể cả việc gửi mẫu vải sang Seoul để kiểm tra trước khi bắt đầu cắt may. Mushie Studio phải chỉnh sửa các bản sketch không dưới 20 lần để đạt được diện mạo cuối cùng mà team stylist hài lòng.

Đây là quy trình làm việc chuẩn quốc tế, đảm bảo mọi thứ phải hoàn hảo tuyệt đối trước khi lên sân khấu. Với một local brand Việt Nam, đây vừa là thách thức lớn, vừa là cơ hội để chứng minh năng lực của mình.