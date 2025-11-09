Lộ clip "tiểu Jennie" phát hoảng khi bị fan truy đuổi vây kín tại sân bay, hỏi 1 câu nghe mà xót

Vào ngày 7/11, đoạn clip ghi lại cảnh Ahyeon (BABYMONSTER) bơ vơ tại sân bay đã làm dậy sóng mạng xã hội Hàn Quốc. Trong đoạn clip này, "tiểu Jennie" trông hoang mang, hoảng hốt tột độ khi gặp fan: "Sao các bạn biết mình ở đây?".

Được biết, đây là lịch trình cá nhân kín nên không có vệ sĩ đi cùng Ahyeon. Tuy nhiên không biết vì lý do gì mà lịch trình đã bị rò rỉ, khiến nhiều fan vây quanh chụp ảnh nữ idol ở sân bay. Ahyeon chỉ mặc đơn giản, đeo khẩu trang nhưng không thể che giấu đi sự bối rối trong đôi mắt. Chỉ có 1 người đàn ông có thể là quản lý hoặc người thân đã giúp đỡ cô di chuyển an toàn giữa vòng vây fan. Nếu không có người này, sự an toàn của "tiểu Jennie" đã có thể bị ảnh hưởng không lường.

Ahyeon (BABYMONSTER) bối rối tột độ khi lịch trình kín bị lộ, dẫn đến việc có nhiều fan chờ ở sân bay

Vì đây là lịch trình kín nên không có vệ sĩ đi kèm

Nữ idol 18 tuổi không giấu được vẻ hoang mang khi đám đông fan chạy theo cô

Chỉ có 1 người đàn ông có thể là quản lý hoặc người thân giúp cô di chuyển an toàn

Đoạn clip này đã khiến mạng xã hội xứ Hàn dậy sóng. Nhiều người lên tiếng chỉ trích vấn nạn fan cuồng bám đuổi, theo dõi và xâm phạm quyền riêng tư của thần tượng. Việc lịch trình riêng tư hoặc lịch trình kín bị lộ có thể gây nguy hiểm cho idol khi không có vệ sĩ hỗ trợ giữa vòng vây fan.

Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng Ahyeon chỉ vô tình có mặt ở sân bay cùng lúc với tân binh cực hot CORTIS. Trong lúc chờ CORTIS, các fan có mặt tại đó đã nhận ra Ahyeon chứ không có ý theo dõi lịch trình riêng của cô từ đầu.

Đoạn clip Ahyeon bơ vơ ở sân bay đã gây ra nhiều tranh cãi

Ahyeon có tên đầy đủ là Jung Ahyeon, sinh năm 2007 tại Hàn Quốc, là thành viên của nhóm nhạc nữ BABYMONSTER trực thuộc công ty YG Entertainment – “ông lớn” từng tạo nên BLACKPINK và BIGBANG. Cô được giới thiệu với công chúng thông qua chương trình thực tế Last Evaluation vào năm 2023, gây ấn tượng mạnh nhờ giọng hát nội lực, khả năng rap tốt và thần thái sân khấu tự tin dù còn rất trẻ. Ahyeon được xem là một “all-rounder” – nghệ sĩ toàn năng của nhóm, khi có thể hát, rap, nhảy và trình diễn đều xuất sắc.

Cô chính là gương mặt át chủ bài của "em gái BLACKPINK" BABYMONSTER. Cô còn được truyền thông ưu ái gọi là "Tiểu Jennie" vì sở hữu gương mặt hao hao, thần thái trình diễn gợi nhớ đến đàn chị Jennie (BLACKPINK). Ahyeon còn gây ấn tượng mạnh với khả năng nói trôi chảy ba ngôn ngữ: tiếng Hàn, tiếng Anh và tiếng Trung Quốc, tạo lợi thế lớn để tiếp cận khán giả quốc tế. Với phong cách biểu diễn cuốn hút và năng lượng tự tin, Ahyeon được kỳ vọng sẽ trở thành gương mặt tiêu biểu của thế hệ thần tượng Kpop mới.

Ahyeon là thần tượng Kpop thế hệ mới nổi bật

Cô được gọi là "tiểu Jennie"

Ahyeon là át chủ bài của BABYMONSTER

Nguồn: Facebook