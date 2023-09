Giải cứu 3 bà cháu trong căn nhà cháy đỏ rực lúc rạng sáng

Sáng 1/9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa điều động 2 xe chữa cháy chuyên dụng khống chế đám cháy tại nhà một người dân ở thị trấn Đức Thọ (huyện Đức Thọ).

Theo đó khoảng 1h30 ngày 1/9, tại căn nhà cấp 4 của bà Dương Thị Tuyết (53 tuổi) ở tổ dân phố Đại Lợi, thị trấn Đức Thọ bất ngờ có lửa bùng cháy.

Thời điểm này bà Tuyết cùng hai người cháu ngoại 6 tuổi và 8 tuổi đang ngủ phía trong nhà nên không hay biết.

Lực lượng chức năng khống chế đám cháy tại nhà bà Tuyết.

Ngửi thấy mùi khét, hàng xóm chạy ra kiểm tra thì phát hiện lửa kèm khói bốc ra từ nhà bà Tuyết nên hô hoán người bên trong nhà đồng thời điện báo lực lượng chức năng.

Tiếp nhận thông tin, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực Hồng Lĩnh đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ đến phối hợp với Công an Đức Thọ tổ chức cứu chữa.

“Khoảng một giờ sau, cảnh sát khống chế, dập tắt hoàn toàn hỏa hoạn. Bà Tuyết cùng hai cháu may mắn thoát ra ngoài an toàn”, đại diện Công an thị trấn Đức Thọ cho hay.

Theo Công an thị trấn Đức Thọ, nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện. Còn thiệt hại về tài sản vẫn đang được thống kê.