Hà Nội: Phòng ngừa tội phạm trộm cắp đột nhập dịp Quốc Khánh 2/9

Mới đây, nhiều hội, nhóm zalo của các khu dân cư, người dân trên toàn địa bàn TP Hà Nội nhận được thông báo phòng ngừa tội phạm đột nhập trộm cắp tài sản, phòng cháy, chữa cháy trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 của Công an Hà Nội.

Theo đó, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 tới đây, nhân dân cả nước được nghỉ 4 ngày, chính vì vậy đây là dịp để người dân tham gia, tổ chức các hoạt động du lịch, về thăm quê dài ngày. Điều này tạo cơ hội cho các loại tội phạm, nhất là trộm đột nhập có chiều hướng gia tăng.

Các đối tượng thường lợi dụng sơ hở của người dân vắng nhà không khóa cửa cổng, cửa ra vào nhà, cửa ban công, cửa sổ, cửa tum,... cả ban ngày và ban đêm để đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản.

Cảnh báo được Công an các phường, xã, thị trấn thông báo đến người dân. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Để phòng ngừa tội phạm đột nhập nhà dân trong dịp lễ Quốc Khánh 2-9, Công an TP Hà Nội cảnh báo người dân một số biện pháp như kiểm tra lại hệ thống tường rào, gia cố đảm bảo đủ cao, chắc chắn và gây khó khăn cho kẻ trộm nếu có ý định trèo qua.

Kiểm tra hệ thống cửa ra vào nhà bao gồm: Cửa cổng, cửa chính, cửa ngách, cửa hậu, cửa tum và các cửa sổ, cửa chớp, đảm bảo các cửa phải được khóa chắc chắn trước khi ra khỏi nhà hoặc trước khi đi ngủ, khóa bên trong đối với cửa chính, cửa xếp. Khóa cửa bằng các loại khóa an toàn, chống cắt phá cả từ bên ngoài và bên trong.

Cất giữ phương tiện vào phòng có khóa, xe máy phải khóa cổ, khóa càng, cất riêng chìa khóa xe, chìa khóa phòng vào nơi an toàn trước khi đi ngủ. Không để các đồ vật nhỏ gọn có giá trị như điện thoại, laptop, tiền, chìa khóa nhà, chìa khóa xe hoặc treo quần, áo có ví, túi xách gần cửa sổ, ô thoáng… để kẻ gian có thể lợi dụng dùng que câu móc, lấy trộm.

Lắp đặt các thiết bị như đèn cảm ứng tự bật sáng khi phát hiện chuyển động, chuông báo động tự động kích hoạt khi cửa mở hoặc có điều kiện thì lắp đặt hệ thống camera an ninh giám sát.

Khi vắng nhà không đưa hình ảnh gia đình lên các trang mạng xã hội để đối tượng biết sự vắng nhà để lợi dụng đột nhập trộm cắp tài sản. Khi cần nhân dân liên lạc ngay cho Công an phường qua các số điện thoại trực ban.

Khi ra khỏi nhà cần lưu ý rút các thiết bị sử dụng điện, tắt cầu giao, kiểm tra việc chập cháy để hạn chế xảy ra hỏa hoạn.

Những cảnh báo này đã được Công an các xã, phường, thị trấn trên toàn thành phố chuyển đến người dân qua hệ thống mạng xã hội, tin nhắn zalo các hội, nhóm của khu dân cư. Công an các phường, xã, thị trấn công khai số điện thoại của trực ban Công an phường tại các thông báo gửi đến cho nhân dân với một mong muốn nhân dân có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ, bình yên, an toàn.