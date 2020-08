Giải cứu 2 thiếu nữ 16 tuổi bị đánh đập, ép phục vụ ở quán karaoke

Sáng 10/8, Công an huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An đã bàn giao 2 thiếu nữ N. (SN 2004) và X. (2005) trú tại xã Đôn Phục và xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông về cho gia đình.

Công an huyện Con Cuông trao quà động viên cho 2 thiếu nữ vừa được giải cứu. Ảnh Minh Tâm.

Trước đó, ngày 6/8, cơ quan CSĐT Công an huyện Con Cuông nhận được tin báo của gia đình về việc con gái bị kẻ xấu lừa bán. Sau khi tiếp nhận thông tin Công an huyện Con Cuông đã triển khai lực lượng, phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An tiến hành xác minh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 8/8, đơn vị đã giải cứu thành công 2 thiếu nữ tại quán karaoke tại số 198, thôn Đồng Tân, xã Đồng Vương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

Theo lời kể của N. và X., các cháu được dụ dỗ ra tỉnh Bắc Giang đi làm công ty. Khi đi tới nơi, 2 cháu bị yêu cầu phục vụ quán karaoke nhưng không đồng ý, đòi về nên bị chủ nhà giam giữ lại trong phòng, đánh đập. Lợi dụng sơ hở của những kẻ này, 2 thiếu nữ đã gọi điện về cho gia đình kêu cứu, từ đó được giải cứu.