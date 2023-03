Giải Cống hiến: Hoàng Thùy Linh - MONO tiếp tục thắng lớn, Thu Minh hát live 'See tình' cực hay trên sân khấu

Hoàng Thùy Linh tiếp tục nhận cú hat-trick khi 3 lần lên sân khấu nhận giải thưởng lớn. Năm nay, Hoàng Thùy Linh giành chiến thắng ở 3 hạng mục: Music video của năm, Album của năm và Nữ ca sĩ của năm.

Chia sẻ cảm xúc trong đêm trao giải, Hoàng Thùy Linh xúc động nói: "Em nghĩ là mình đã may mắn quá trong đêm nay. Em nghĩ mọi người ở đây đều đã cống hiến và cố gắng trong cuộc sống của chính mình. Em cũng vậy, để có thể bảo vệ được những người mà mình yêu thương. Em thực sự không nghĩ mình hơn ai trong bảng đề cử này. Có lẽ em có may mắn hơn. Ngày trước đóng cùng anh Hứa Vĩ Văn trong phim Thần tượng, có phân cảnh em nhận giải thưởng, nhưng có nằm mơ em cũng không ngờ thực sự cảnh đó lại xảy ra ngày hôm nay".

Thu Minh và Hoàng Thùy Linh trên sân khấu

Trước đó, Thu Minh có màn tung hứng khá thú vị lên lên sân khấu trao giải thưởng Album của năm. Thu Minh gửi lời chúc mừng đến 5 đề cử có mặt trong danh sách, đồng thời ngẫu hứng hát live một đoạn ngắn trong ca khúc See tình - bài hát giúp Hoàng Thùy Linh làm mưa làm gió trên các nền tảng nghe nhạc trong và ngoài nước.

Với hạng mục Nghệ sĩ mới của năm, MONO đã vượt qua nhiều cái tên nổi bật khác để giành chiến thắng cuối cùng. Dù chỉ mới ra mắt hồi đầu năm 2022 nhưng MONO đã gặt hái được loạt thành tích đáng gờm. Ca khúc Waiting for you do anh chàng sáng tác và thể hiện còn gây bùng nổ truyền thông, tạo nên bước đệm vững chắc do nam ca sĩ chỉ mới 23 tuổi này.

Quản lý thay MONO nhận giải thưởng Nghệ sĩ mới của năm

Tăng Duy Tân thắng giải Bài hát của năm

Không kém cạnh MONO, Tăng Duy Tân cũng gây chú ý khi giành giải Bài hát của năm cho Bên trên tầng lầu. Tính đến thời điểm hiện tại, Bên trên tầng lầu có lẽ là ca khúc thành công nhất của Tăng Duy Tân vì ca khúc này xuất hiện liên tục trên các nền tảng mạng xã hội và tạo thành cơn bão cover với nhiều phiên bản gây sóng gió.

Khắc Hưng thay Mỹ Tâm nhận giải Chương trình của năm. Bên cạnh đó, Khắc Hưng cũng có riêng cho mình giải thưởng Nhạc sĩ của năm

Các chàng trai DTAP xúc động khi nhận giải Nhà sản xuất của năm

Dù thắng giải Chương trình của năm nhưng ca sĩ Mỹ Tâm lại không xuất hiện vì có lý do cá nhân. Thay mặt Mỹ Tâm lên nhận giải - nhạc sĩ Khắc Hưng gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức Giải thưởng Cống hiến và những người đã luôn yêu thương, tin tưởng, ủng hộ cho các nghệ sĩ.