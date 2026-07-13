Điều khiến nhiều người bàn tán sôi nổi nhất hiện nay không nằm ở hương vị, mà chính là sự chênh lệch khó hiểu về mức giá được niêm yết tại các cửa hàng.

Khảo sát thực tế cho thấy, giá xôi xoài trên thị trường đang có sự phân hóa vô cùng rõ rệt. Nếu dạo quanh các quán ăn vỉa hè hay hàng quán nhỏ, một phần xôi xoài chỉ dao động trong khoảng 40.000 đến 50.000 đồng. Thế nhưng, khi mở các ứng dụng giao đồ ăn hoặc bước vào những nhà hàng chuyên món Thái, con số này phổ biến ở mức 70.000 đến 80.000 đồng, thậm chí nhiều nơi vọt lên ngưỡng 100.000 đến 150.000 đồng.

Chính mức giá thuộc phân khúc cao này đã châm ngòi cho nhiều tranh cãi giữa các khách hàng. Khi soi chiếu trực tiếp với những nguyên liệu hết sức bình dân tạo nên món ăn như gạo nếp, xoài và nước cốt dừa, con số tiệm cận trăm ngàn thực sự khiến không ít thực khách phải ngỡ ngàng. Nhiều cư dân mạng thẳng thắn nhận định đây là một trong những món ăn có giá cả tăng chóng mặt nhất hiện nay, đồng thời đặt dấu hỏi lớn về việc liệu số tiền họ bỏ ra có thực sự tương xứng?

Đẳng cấp thực sự của món tráng miệng cung đình Thái Lan Để hiểu ngọn nguồn vì sao xôi xoài lại được định giá cao, chúng ta cần nhìn về cội nguồn của nó. Trong tiếng Thái, xôi xoài được gọi là Khao Niew Mamuang. Nhiều tài liệu ghi chép cho thấy món ăn này đã xuất hiện từ thời kỳ Ayutthaya vào khoảng năm 1350. Ban đầu, đây là đặc sản dành riêng cho hoàng gia và tầng lớp quý tộc, trước khi lan truyền rộng rãi trong dân gian. Đến triều đại Vua Rama V từ năm 1868 đến năm 1910, gạo nếp hấp nước cốt dừa ăn kèm xoài chín chính thức trở thành một biểu tượng của nền ẩm thực xứ Chùa Vàng. Sự nổi tiếng của xôi xoài không chỉ đến từ bề dày lịch sử mà còn được bảo chứng bởi sự cầu kỳ đến mức cực đoan trong khâu tuyển chọn nguyên liệu. Thái Lan sở hữu hơn hai trăm giống xoài khác nhau, nhưng chỉ một vài loại được chọn để đứng chung với xôi nếp. Theo bà Varee, người được mệnh danh là nữ hoàng xôi xoài Bangkok, giống xoài Nam Dok Mai là lựa chọn hoàn hảo nhất nhờ vị ngọt thanh và thịt quả không có xơ. Những trái ngon nhất bắt buộc phải được thu hoạch tại huyện Bang Khla thuộc tỉnh Chachoengsao. Sự chăm chút còn thể hiện ở việc gạo nếp phải được tuyển từ tỉnh Chiang Rai ở miền Bắc để đảm bảo độ tơi dẻo. Dừa ép lấy cốt phải mang về từ tỉnh Surat Thani ở miền Nam. Thậm chí, ngay cả muối dùng để dặm vào nước cốt dừa cũng phải đặt riêng từ vùng ven biển Samut Sakhon. Tại nơi khai sinh ra món ăn, xôi xoài là thành quả của cả một quá trình chắt lọc tinh hoa, và điều đó hoàn toàn lý giải cho mức giá đắt đỏ tại các cửa hàng danh tiếng ở Thái Lan.

Thế nhưng, khi du nhập vào Việt Nam, món ăn này đã được giản lược đi rất nhiều. Theo nhận định của nhiều thực khách sành ăn, phần lớn các cửa hàng tại nước ta không sử dụng gạo nếp Chiang Rai hay xoài Nam Dok Mai nhập khẩu. Thay vào đó, họ tận dụng nguồn gạo nếp và các giống xoài nội địa cực kỳ phổ biến. Việc thay thế bằng những nguyên liệu dễ tìm và có giá thành thấp hơn khiến bài toán chi phí giảm đi đáng kể.

Chính sự thay đổi này làm người tiêu dùng cảm thấy hụt hẫng: Khi không còn mang trong mình những nguyên liệu đặc trưng nguyên bản, việc các nhà hàng vẫn niêm yết mức giá từ 70.000 đến 100.000 đồng cho một phần xôi xoài phiên bản Việt hóa bị xem là chưa thực sự hợp lý và không phản ánh đúng chất lượng thực tế.

Phía sau con số trăm ngàn là những chi phí vô hình

Tuy nhiên, nếu nhìn nhận một cách khách quan dưới góc độ kinh doanh, giá bán của một món ăn không bao giờ chỉ bằng phép cộng của các nguyên liệu cấu thành.

Sự chênh lệch khổng lồ từ 40.000 đồng lên tới 150.000 đồng phản ánh rõ nét chiến lược định vị của từng thương hiệu. Khi bạn bước vào một nhà hàng Thái Lan thu nhỏ, bạn không chỉ trả tiền cho quả xoài hay nắm xôi. Bạn đang chi trả cho không gian sang trọng, máy lạnh êm ái, bộ chén dĩa gốm sứ đẹp mắt và sự phục vụ tận tình của nhân viên.

Đặc biệt, trong thời đại công nghệ lên ngôi, việc bán hàng qua các ứng dụng trực tuyến buộc chủ quán phải gánh thêm vô vàn chi phí vô hình. Từ tiền bao bì cẩn thận để món ăn không đổ vỡ, đến mức hoa hồng khổng lồ chiết khấu cho nền tảng và chi phí chạy các chương trình khuyến mãi. Đó là lý do cốt lõi khiến giá bán trên mạng thường bị đội lên gấp đôi so với mặt bằng chung vỉa hè.

Cuối cùng, việc chi 80.000 đồng cho một phần xôi xoài là đắt hay rẻ hoàn toàn phụ thuộc vào lăng kính của mỗi người. Đối với người chỉ cần thưởng thức hương vị cốt lõi, mức giá vỉa hè là đủ làm họ hài lòng. Nhưng với những ai tìm kiếm một trải nghiệm ẩm thực trọn vẹn từ không gian đến dịch vụ, con số trăm ngàn đôi khi lại là một sự đánh đổi hoàn toàn xứng đáng.