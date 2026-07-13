Có những ngày mọi việc diễn ra trơn tru đến bất ngờ, cũng có những ngày chỉ cần giữ được sự bình tĩnh đã là một thành công. Ngày 14/7, bầu không khí chung khá tích cực khi nhiều cung hoàng đạo nhận được sự hỗ trợ từ những người xung quanh. Dưới đây là chỉ số may mắn của 12 cung hoàng đạo trong ngày.

Top 1: Thiên Bình 9,8/10

Chỉ số sự nghiệp: 10/10

Chỉ số tài lộc: 9/10

Chỉ số tình cảm: 10/10

Chỉ số sức khỏe: 9/10

Thiên Bình là cung hoàng đạo rực rỡ nhất trong ngày 14/7. Đây là thời điểm bạn dễ trở thành tâm điểm nhờ khả năng giao tiếp khéo léo và tư duy linh hoạt. Những cuộc gặp gỡ, buổi họp hoặc trao đổi công việc đều diễn ra thuận lợi, mở ra nhiều cơ hội phát triển.

Nếu đang theo đuổi một dự án mới, đừng ngần ngại trình bày ý tưởng. Có người sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ bạn biến kế hoạch thành hiện thực. Về tài chính, nguồn thu ổn định, thậm chí có thể xuất hiện khoản tiền ngoài dự kiến.

Chuyện tình cảm cũng đầy tín hiệu tích cực. Người độc thân dễ gặp đối tượng phù hợp thông qua công việc hoặc bạn bè. Người đang yêu sẽ có khoảng thời gian vui vẻ, giúp mối quan hệ thêm gắn kết.

Từ khóa may mắn: Cơ hội.

Top 2: Song Tử 9,5/10

Chỉ số sự nghiệp: 9/10

Chỉ số tài lộc: 10/10

Chỉ số tình cảm: 9/10

Chỉ số sức khỏe: 9/10

Song Tử có một ngày nhiều năng lượng và sáng tạo. Bạn dễ nảy ra những ý tưởng mới, đồng thời nhận được sự ghi nhận từ cấp trên hoặc khách hàng. Những người làm trong lĩnh vực truyền thông, kinh doanh, sáng tạo nội dung càng dễ đạt kết quả nổi bật.

Tài chính là điểm sáng nhất. Một khoản thu bất ngờ hoặc cơ hội kiếm thêm tiền có thể xuất hiện. Tuy nhiên, đừng vì quá hứng khởi mà chi tiêu thiếu kiểm soát. Trong các mối quan hệ, sự chân thành sẽ giúp Song Tử giải quyết được những hiểu lầm trước đây.

Từ khóa may mắn: Đột phá.

Top 3: Kim Ngưu 9,3/10

Chỉ số sự nghiệp: 9/10

Chỉ số tài lộc: 9/10

Chỉ số tình cảm: 9/10

Chỉ số sức khỏe: 10/10

Kim Ngưu bước vào ngày mới với tâm thế ổn định. Bạn không cần tạo ra điều gì quá lớn lao, chỉ cần kiên trì với kế hoạch đã đặt ra là đủ để thu về kết quả tích cực.

Một người từng hỗ trợ bạn trước đây có thể quay lại mang theo cơ hội hợp tác hoặc lời giới thiệu đáng giá. Tài chính không tăng đột biến nhưng đủ để bạn cảm thấy yên tâm. Đây cũng là ngày thích hợp để nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe và dành thời gian cho gia đình.

Từ khóa may mắn: Bền vững.

Chỉ số may mắn của 9 cung còn lại

Bạch Dương: 8,2/10

Nên tập trung hoàn thành những việc còn dang dở thay vì ôm đồm quá nhiều kế hoạch mới.

Cự Giải: 8,5/10

Một cuộc trò chuyện chân thành sẽ giúp bạn tháo gỡ áp lực trong công việc hoặc tình cảm.

Sư Tử: 8,4/10

Có cơ hội thể hiện năng lực nhưng cần tiết chế cái tôi để mọi việc diễn ra thuận lợi hơn.

Xử Nữ: 8,6/10

Ngày thích hợp để sắp xếp lại công việc, tài chính và lên kế hoạch dài hạn.

Bọ Cạp: 8,1/10

Đừng quá nóng vội trước những lời hứa hẹn hấp dẫn. Quan sát kỹ sẽ giúp bạn tránh được sai sót.

Nhân Mã: 8,7/10

Nguồn năng lượng tích cực giúp bạn hoàn thành nhiều việc hơn dự kiến. Hãy mạnh dạn thử điều mới.

Ma Kết: 8,8/10

Sự chăm chỉ tiếp tục mang đến thành quả. Một lời khen hoặc sự ghi nhận sẽ tiếp thêm động lực.

Bảo Bình: 8,3/10

Hãy linh hoạt hơn trong cách xử lý vấn đề. Một góc nhìn mới có thể giúp bạn tìm ra giải pháp.

Song Ngư: 8,9/10

Trực giác khá nhạy bén. Nếu đang phân vân trước một quyết định quan trọng, hãy tin vào cảm nhận của mình nhưng vẫn cần cân nhắc lý trí.

Bảng xếp hạng may mắn ngày 14/7

Thiên Bình: 9,8/10

9,8/10 Song Tử: 9,5/10

9,5/10 Kim Ngưu: 9,3/10

9,3/10 Song Ngư: 8,9/10

Ma Kết: 8,8/10

Nhân Mã: 8,7/10

Xử Nữ: 8,6/10

Cự Giải: 8,5/10

Sư Tử: 8,4/10

Bảo Bình: 8,3/10

Bạch Dương: 8,2/10

Bọ Cạp: 8,1/10

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.