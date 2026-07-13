Thang Duy và mùi hương của một chiều cuối thu: Vì sao Burberry Goddess Intense khiến những người yêu vanilla khó lòng cưỡng lại?

Burberry từng giới thiệu chiến dịch quảng bá mới cho dòng nước hoa Burberry Goddess Intense (Eau de Parfum Intense) với sự góp mặt của đại sứ thương hiệu Thang Duy. Trong những khung hình ngập ánh nắng vàng dịu, nữ diễn viên xuất hiện với phong thái điềm tĩnh, thanh lịch và có chút lạnh lùng. Nhiều người nhận xét khí chất của cô giống như một buổi chiều cuối thu: Bình yên, sâu lắng nhưng đủ sức khiến người khác muốn ngoái nhìn thêm một lần. Hình ảnh ấy cũng chính là điều Burberry muốn gửi gắm vào Goddess Intense, phiên bản đậm đà hơn của Burberry Goddess Eau de Parfum từng ra mắt trước đó.

Nếu bản EDP thiên về sự mềm mại và ngọt ngào, thì Goddess Intense được bổ sung nhiều sắc thái gỗ hơn, giúp tổng thể mùi hương có chiều sâu và lưu lại trên da lâu hơn. Đây là lựa chọn dành cho những người yêu hương vanilla nhưng không muốn cảm giác quá "kẹo ngọt".

Ngay từ những phút đầu, hương oải hương mở ra khá tươi mát và sạch sẽ. Lớp hương này nhanh chóng nhường chỗ cho "linh hồn" của chai nước hoa là vanilla. Burberry sử dụng tới bốn sắc thái vanilla khác nhau, tạo nên cảm giác vừa ấm áp, vừa mịn màng, xen lẫn chút khói nhẹ và vị ngọt tinh tế. Thay vì chỉ mang một màu sắc đơn điệu, vanilla trong Goddess Intense liên tục thay đổi trên da, lúc sáng trong, lúc kem sữa, lúc lại trở nên trầm ấm đầy cuốn hút.

Khép lại hành trình ấy là hoắc hương (patchouli), mang đến cảm giác chín muồi và trưởng thành hơn. Chính lớp nền này giúp tổng thể mùi hương cân bằng, không quá ngọt mà vẫn đủ độ quyến rũ, đặc biệt phù hợp với tiết trời thu đông hoặc những buổi tối cần một mùi hương có chiều sâu.

Các tầng hương của Burberry Goddess Intense:

Hương đầu: Oải hương (Lavender). Hương giữa: Bốn tầng vanilla. Hương cuối: Hoắc hương (Patchouli).

Với những người yêu hương vanilla, Goddess Intense gần như là một "lời mời gọi" khó chối từ. Không chỉ là mùi hương của bánh ngọt hay kem sữa quen thuộc, vanilla trong chai nước hoa này được xử lý tinh tế hơn, đủ để gợi cảm giác ấm áp, thư giãn nhưng vẫn sang trọng và có cá tính. Có lẽ vì thế mà nhiều tín đồ nước hoa chia sẻ rằng, nếu đã yêu vanilla từ những viên kẹo, chiếc bánh quy hay thanh wafer thơm ngậy, rất dễ rung động trước Goddess Intense ngay từ lần đầu thử mùi.

Giống như hình ảnh Thang Duy trong chiến dịch lần này, Burberry Goddess Intense không phải kiểu hương gây ấn tượng bằng sự bùng nổ ngay từ phút đầu. Nó chậm rãi, điềm tĩnh và càng về sau càng bộc lộ chiều sâu, để lại cảm giác ấm áp như nắng cuối thu còn vương trên vai áo.