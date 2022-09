Giá xe máy Honda đồng loạt tăng mạnh, đội giá hàng chục triệu đồng

Hồi đầu tháng 9, sau nhiều lỗ lực kìm giá, giá bán các mẫu xe máy của Honda tại đại lý đã đồng loạt giảm mạnh. Mẫu xe có mức giá chênh cao kỷ lục như Honda Vision cũng về gần với giá niêm yết của nhà sản xuất.

Tuy nhiên, giai đoạn này không kéo dài được lâu. Khoảng hơn 1 tuần sau đó, các mẫu xe lại đồng loạt kéo nhau lên giá. Đà tăng vẫn tiếp tục khi càng ngày càng cận với giai đoạn mua sắm tăng cao khi sinh viên rục rịch bước vào nhập học. Tình trạng loạn giá khiến cho một số mẫu xe bị chênh đến hàng chục triệu đồng so với giá đề xuất.

Cụ thể, trong khi giá đề xuất của Honda Việt Nam cho mẫu Vision chỉ từ 30 – 34,5 triệu đồng nhưng hiện nay, đại lý đang rao bán mẫu xe ty ga "quốc dân" này giá lên đến 45 triệu đồng, chênh cao nhất là hơn 10 triệu đồng so với giá đề xuất.

Honda Vision

Honda SH cũng được điều chỉnh tăng 2 – 3 triệu đồng so với hồi đầu tháng. Phiên bản SH 125 CBS tăng lên 83 triệu đồng, SH 125 ABS tăng lên 96 triệu đồng. Các phiên bản SH 150 CBS và SH 150 ABS có giá bán phổ biến lần lượt là 97,5 triệu đồng và 117 triệu đồng. Riêng SH 150 ABS bản Thể thao có giá cao nhất là 125 triệu đồng. Giá bán này đã cao hơn giá đề xuất từ 7 – 25 triệu đồng.

Honda Air Blade có mức chênh lệch tại đại lý so với giá niêm yết từ vài trăm nghìn đồng cho đến vài triệu đồng, tùy từng phiên bản.

Cụ thể, Air Blade 125 Tiêu chuẩn hiện được bán với giá 44 triệu đồng, giá niêm yết là 41,32 triệu đồng, chênh gần 2,7 triệu đồng. Air Blade 125 Đặc biệt chênh 5,5 triệu đồng so với giá đề xuất, giá bán thực tế là 48 triệu đồng. Air Blade 160 Tiêu chuẩn và Air Blade 160 Đặc biệt chênh giá từ 100.000 - 710.000 đồng so với giá niêm yết của Honda Việt Nam.

Honda Lead đang đước bán tại các đạilý với giá từ 42 - 50 triệu đồng, chênh từ 4,5 - 10,2 triệu đồng/chiếc, tùy từng phiên bản xe.

Wave Alpha 110 - xe số "quốc dân" dù nhận được nhiều ưu đãi của nhà sản xuất nhưng hiện vẫn bị đội giá 2,21 triệu đồng tại các đại lý. Giá bán thực tế là 20 - 21 triệu đồng cho phiên bản vành nan và vành đúc.

Trong khi hàng loạt các mẫu xe tăng giá thì Winner X vẫn tiếp tục bán dưới giá đề xuất. Mẫu xe này có giá niêm yết từ 46 - 50,5 triệu đồng nhưng tại các đại lý, giá chỉ từ 36,5 - 39 triệu đồng, giảm từ 10,6 - 13 triệu đồng so với giá đề xuất, tùy từng phiên bản.

Winner X

Nhờ nỗ lực của Honda Việt Nam trong việc tăng sản lượng, tăng nguồn cung giúp số lượng xe tại HEAD tăng đáng kể, góp phần tạo nên nhiều tác động tích cực đến với thị trường xe máy tại Việt Nam.

Theo báo cáo của Honda Việt Nam. Trong tháng 8 vừa qua, công ty đã bán được 198.405 xe máy, tăng 20,8% so với tháng trước và tăng 100,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng chung, trong năm tài chính bắt đầu từ tháng 4/2022 - 3/2023, doanh nghiệp này đã bán được 850.469 xe, tăng 15,6% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng xuất khẩu (xe CBU) là 18.366 xe.

Trong cơ cấu doanh số, doanh số của dòng xe Vision đã phục hồi trở lại, đạt 48.000 xe, chiếm 24,2% tổng doanh số bán xe máy của HVN trong tháng 8/2022. Đây cũng là chiếc xe bán chạy nhất của Honda tại Việt Nam.

Về dòng xe số, Wave Alpha đạt doanh số 43.349 xe, chiếm 21,8 % tổng doanh số bán xe máy của HVN trong tháng 8/2022. Winner X là xe tay côn có doanh số cao nhất, đạt 7.373 xe, chiếm 3,7% tổng doanh số bán xe máy của HVN trong tháng 8/2022.