Giá xăng tăng gần 900 đồng, lên sát 26.000 đồng/lít

Trong khi đó, giá dầu diesel tăng 539 đồng/lít, lên mức 23.594 đồng/lít; dầu hỏa tăng 628 đồng/lít, lên mức 23.816 đồng/lít; và giá dầu mazut tăng 143 đồng/kg, lên mức 17.847 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Tài chính - Công Thương không trích lập quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Đồng thời không chi sử dụng quỹ Bình ổn đối với dầu mazut (kỳ trước chi 27 đồng/kg); chi sử dụng quỹ đối với hai mặt hàng xăng, dầu diesel và dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít (kỳ trước xăng E5 RON92 chi 22 đồng/lít, xăng RON95 chi 14 đồng/lít, dầu diesel và dầu hỏa không chi).

Giá xăng dầu từ 15h ngày 21/9. (Ảnh minh họa: Công Hiếu).

Liên bộ cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 11/9/2023-20/9/2023) chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: nhu cầu tăng cao trong khi OPEC+ kiềm chế nguồn cung, thắt chặt thị trường, triển vọng kinh tế tại Mỹ và Trung Quốc khả quan hơn trong khi tồn kho giảm, Fed quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản nhưng phát tín hiệu có thể có một đợt tăng khác vào cuối năm nay…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu từ ngày 11/9 đến 20/9 có biến động tăng giảm đan xen nhưng xu thế chung là tăng. Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 11/9/2023 và kỳ điều hành ngày 21/9/2023 là: 107,950 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 (tăng 4,802 USD/thùng, tương đương tăng 4,66% so với kỳ trước); 114,028 USD/thùng xăng RON95 (tăng 5,080 USD/thùng, tương đương tăng 4,66% so với kỳ trước); 124,570 USD/thùng dầu hỏa (tăng 3,717 USD/thùng, tương đương tăng 3,08% so với kỳ trước); 124,059 USD/thùng dầu điêzen (tăng 4,109 USD/thùng, tương đương tăng 3,43% so với kỳ trước); 539,814 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 9,391 USD/tấn, tương đương tăng 1,77% so với kỳ trước).