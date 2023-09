Giá xăng hôm nay có thể tăng lần thứ sáu liên tiếp

Vì kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 1/9 trùng với nghỉ lễ Quốc khánh nên việc điều chỉnh giá xăng dầu được rời sang hôm nay 5/9, tức là ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ.

Nhiều ý kiến dự báo, do biến động của giá dầu thế giới, giá bán lẻ xăng dầu trong nước chiều nay có thể được liên bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tăng. Mức tăng khoảng gần 500 đồng/lít đối với xăng và khoảng 650 đồng/lít đối với dầu.

Mức tăng này được cho là vẫn khá khiêm tốn so với giá thế giới những ngày vừa qua. Nguyên nhân là phương thức tính giá của Việt Nam là bán giá quá khứ chứ không bán giá hiện tại. Do vậy, cơ quan điều hành sẽ cộng giá bán trong các ngày sau kỳ điều hành trước đến ngày điều chỉnh của kỳ sau và chia trung bình để làm cơ sở tính giá bán. Do vậy, tuy giá dầu thế giới trong vài ngày qua tăng cao nhưng tính cả kỳ thì không cao đột biến.

Dự báo chiều nay giá xăng có thể tăng lần thứ sáu liên tiếp. (Ảnh minh họa: Công Hiếu).

Cũng nhận định về giá xăng dầu tại kỳ điều hành chiều nay, bà Phùng Thị Hồng, Giám đốc doanh nghiệp đầu mối Hồng Minh (Đắk Lắk) cho biết, do giá dầu thế giới tiếp tục tăng cao, giá xăng thành phẩm trên thị trường Singapore cũng tăng nên giá xăng dầu trong nước có thể tăng theo.

“Trong kỳ điều hành chiều nay, giá xăng có thể tăng tới 600 đồng/lít tùy loại, còn giá dầu có khả năng tăng từ 400 - 700 đồng/lít,kg. Trong trường hợp liên Bộ Công Thương - Tài chính trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu thì mức tăng có thể cao hơn”, bà Hồng dự đoán.

Nếu đúng như các chuyên gia dự báo, giá xăng trong nước hôm nay sẽ có lần tăng thứ sáu liên tiếp. Từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 24 lần điều chỉnh, trong đó có 14 lần tăng, 7 lần giảm và 3 lần giữ nguyên.

Tại kỳ điều chỉnh gần đây nhất (ngày 21/8), giá xăng được điều chỉnh tăng, còn giá dầu tăng, giảm tùy loại.

Cụ thể, giá xăng E5 tăng 510 đồng/lít, giá bán là 23.330 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 610 đồng/lít, lên 24.600 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu diesel giảm 70 đồng/lít, giá bán là 22.350 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 420 đồng/lít, giá bán không cao hơn 22.309 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 313 đồng/kg, giá bán không cao hơn 17.981 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập Quỹ bình ổn giá đối với tất cả mặt hàng xăng dầu và tiếp tục không chi quỹ đối với các mặt hàng xăng, dầu diesel, dầu hỏa, dừng chi quỹ với mặt hàng dầu mazut.

Giá dầu thế giới tiếp tục leo thang

Lúc 6h30 ngày 5/9, giá dầu WTI giao dịch ở mức 85,86 USD/thùng, tăng 0,384USD/thùng trong khi đó dầu Brent giao dịch mức 88,84 USD/thùng, tăng 0,29 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá dầu hôm nay tiếp tục tăng trước những đồn đoán rằng các nước sản xuất dầu lớn sẽ cắt giảm nguồn cung hơn nữa. Mới đây, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết nước này đã nhất trí với các đối tác trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) về việc tiếp tục cắt giảm lượng dầu xuất khẩu. Theo một số nguồn tin, Chính phủ Nga sẽ cắt giảm xuất khẩu 300.000 thùng/ngày trong tháng 9, sau khi đã giảm 500.000 thùng/ngày trong tháng 8.

Trong khi đó, Saudi Arabia cũng dự kiến sẽ kéo dài kế hoạch cắt giảm sản lượng 1 triệu thùng/ngày sang tháng 10.

Bên cạnh đó, đà tăng của giá dầu cũng được thúc đẩy bởi các dữ liệu kinh tế tích cực của Trung Quốc và Mỹ. Gần đây, Trung Quốc đã công bố nhiều biện pháp hỗ trợ nền kinh tế, như: cắt giảm lãi suất tiền gửi tại một số ngân hàng lớn và nới lỏng các quy định cho vay đối với người mua nhà.

Tại Mỹ, theo dữ liệu việc làm công bố ngày 1/9, tăng trưởng việc làm đã tăng tốc trong tháng 8 nhưng tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 3,8% và tiền lương tăng chậm lại. Điều này cho thấy thị trường lao động ở Mỹ đang hạ nhiệt và củng cố niềm tin về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ dừng tăng lãi suất để tránh gây thêm áp lực lên nền kinh tế.

Tuần qua, giá xăng dầu thế giới đánh dấu tuần tăng mạnh sau 2 tuần giảm liên tiếp. Giá của 2 loại dầu chuẩn kết tuần qua đã lên mức cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái. Tính chung trong cả tuần qua, giá dầu Brent tăng 5,5% và giá dầu WTI tăng 7,2%.

Còn tính trong cả tháng 8, giá dầu WTI đã tăng 2,2%, giá dầu Brent tăng 1,5%. Tháng vừa qua cũng đánh dấu chuỗi tăng tháng thứ 3 liên tiếp.