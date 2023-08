Giá xăng tăng hơn 30 đồng/lít, giá dầu tăng tới 1.800 đồng/lít, kg

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Đồng thời tiếp tục không chi sử dụng Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95-III và dầu mazut 180CST 3,5S; chi Quỹ BOG đối với mặt hàng dầu điêzen 0.05S và mặt hàng dầu hỏa.

Sau khi thực hiện việc không trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92 không cao hơn 22.822 đồng/lít (tăng 31 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); xăng RON95-III không cao hơn 23.993 đồng/lít (tăng 30 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); dầu điêzen 0.05S không cao hơn 22.425 đồng/lít (tăng 1.813 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành); dầu hỏa không cao hơn 21.889 đồng/lít (tăng 1.619 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 17.668 đồng/kg (tăng 1.137 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành)..

Trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định không trích lập Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu và tiếp tục không chi Quỹ BOG đối 02 mặt hàng xăng, dừng chi Quỹ BOG đối với mặt hàng dầu hỏa và dầu diesel, thực hiện chi Quỹ BOG đối với mặt hàng dầu mazut.

Phương án điều hành giá xăng dầu nêu trên nhằm góp phần bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước cơ bản phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường, hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu duy trì, cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước; hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.

Giá xăng dầu được điều chỉnh chiều 11/8 (Ảnh minh hoạ: Công Hiếu).

Liên bộ Tài chính- Công Thương lý giải, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 01/8/2023-10/8/2023) chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: kho dự trữ nhiên liệu của Mỹ giảm mạnh và trong bối cảnh OPEC vẫn lạc quan về triển vọng nhu cầu dầu mỏ, việc gia hạn cắt giảm sản lượng tự nguyên của Ả Rập Xê Út và Nga cùng với những lo ngại về nguồn cung do khả năng xảy ra xung đột giữa Nga và Ukraine ở khu vực Biển Đen đe dọa các chuyến hàng dầu của Nga, lo ngại về nhiên liệu ở Trung Quốc…các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu từ ngày 01/8 đến 10/8 có biến động tăng giảm đan xen nhưng nhìn chung là tăng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 01/8/2023 và kỳ điều hành ngày 11/8/2023 là: 99,636 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 0,053 USD/thùng, tương đương giảm 0,05% so với kỳ trước); 105,256 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,083 USD/thùng, tương đương giảm 0,08% so với kỳ trước); 113,864 USD/thùng dầu hỏa (tăng 7,839 USD/thùng, tương đương tăng 7,39% so với kỳ trước); 117,087 USD/thùng dầu điêzen (tăng 8,371 USD/thùng, tương đương tăng 7,70% so với kỳ trước); 548,366 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 47,114 USD/tấn, tương đương tăng 9,40% so với kỳ trước).