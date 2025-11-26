Là người đứng sau thương hiệu phong cách sống As ever, Meghan Markle vẫn đang sống một cuộc đời rất đời thường ở vai trò mẹ hai con. Trong đoạn video giới thiệu bộ sưu tập mùa lễ 2025, Meghan thoải mái vào bếp, bày đồ ăn sáng và kể chuyện về món “tủ” mà Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet mê tít.

Không phải món sang trọng cầu kỳ, bữa sáng nhà Meghan là waffle giòn rụm phủ kem tươi, mứt dâu, mứt mâm xôi, thêm trứng ốp la với bacon thơm lừng. Câu chuyện bữa sáng ấy không chỉ là quảng bá sản phẩm, mà còn là hình ảnh một bà mẹ vừa muốn chăm nhà chu đáo, vừa thừa nhận: Có những hôm mệt quá thì bỏ vội waffle đông lạnh vào lò nướng và “chẳng có gì đáng xấu hổ ở đó cả”.

Bữa sáng ngọt ngào mà Archie và Lilibet mê nhất

Trong video “Easy morning hosting with As ever” đăng trên Instagram, Meghan xuất hiện trong căn bếp sáng sủa, tự tay bày biện một góc buffet nhỏ cho bữa sáng. Cô kể rằng đây là cách mình chuẩn bị khi có khách đến chơi dịp lễ làm nhiều “trạm đồ ăn” để mỗi người tự chọn món mình thích, đỡ lộn xộn, đỡ áp lực cho chủ nhà.

Ở một góc bàn, Meghan làm món mà cô gọi là “favorite at my house”, món con cái trong nhà đặc biệt mê: Waffle phết kem tươi, rưới mứt dâu và mứt mâm xôi. Cô nhẹ nhàng phết một lớp kem, múc phần “mứt dâu và mâm xôi còn lại trong nhà” từ hũ As ever rồi cười, nếm thử: “Mmm, ngon quá”. Khoảnh khắc ấy rất đời thường, không phải một hình ảnh hoàng gia lạnh lùng mà là một bà mẹ 44 tuổi đang tận hưởng một thìa kem ngọt trong căn bếp nhà mình.

Với nhiều mẹ, bữa sáng của con là câu chuyện đau đầu mỗi ngày: Ăn sao cho đủ chất, đỡ chán, lại không tốn quá nhiều thời gian. Câu trả lời của Meghan lại khá giản dị: Waffle giòn, thêm chút kem và mứt trái cây - một tổ hợp vừa đẹp mắt, vừa dễ ăn, đặc biệt “nịnh” trẻ con vì có vị ngọt và mùi thơm hoa quả.





Từ hũ mứt dâu gửi bạn bè đến thương hiệu As ever

Mứt trái cây vốn là “dấu ấn” của Meghan từ những ngày đầu ra mắt thương hiệu phong cách sống. Năm 2024, khi còn mang tên American Riviera Orchard, thương hiệu của Meghan đã gây chú ý khi cô gửi những hũ mứt dâu làm giới hạn cho bạn bè nổi tiếng như Tracy Robbins, Delfina Blaquier, Chrissy Teigen, Mindy Kaling hay Kris Jenner. Những hũ mứt xinh xắn ấy chính là lời chào mở đầu cho thế giới “nhà bếp, bữa ăn, ánh nắng và mùi bánh nướng” mà Meghan muốn xây dựng.

Đến nay, thương hiệu đổi tên thành As ever, mở rộng thêm các vị mứt như Raspberry Spread (mứt mâm xôi), Strawberry Spread (mứt dâu), Orange Marmalade (mứt cam), cùng một số sản phẩm thực phẩm đóng lọ khác, nến thơm và rượu vang. Tuy nhiên, trong video, Meghan vẫn quay về với điều đơn giản nhất: Dùng chính mứt của mình để làm bữa sáng cho gia đình.

Ở góc nhìn đời sống, đó là cách kể chuyện rất khéo: Thay vì nói về “sản phẩm”, cô kể về bữa sáng, kể về thứ “con tôi thích nhất trong nhà”, để người xem thấy mứt trái cây không phải món quá xa xỉ mà hoàn toàn có thể trở thành một phần của buổi sáng bình thường, bên cạnh ly sữa, cốc cà phê hoặc hũ sữa chua.

Bữa sáng kiểu Meghan: Chia “trạm” để ai cũng vui

Ngay đầu video, Meghan chia sẻ mẹo: “Khi có nhiều khách tới chơi dịp lễ, mỗi người một khẩu vị khác nhau, tốt nhất là chia thành các ‘station’ để họ tự phục vụ”. Cô chuẩn bị:

- Một góc sữa chua, granola, trái cây để ai thích ăn nhẹ, lành mạnh thì tự phối.

- Một khay pancake và trái cây tươi xếp đẹp như một chiếc “breakfast board”.

- Một chiếc bánh quiche mới lấy từ lò cho những ai thích đồ mặn, đủ no.

Và “trạm waffle” với kem tươi, mứt dâu, mứt mâm xôi – món con cô yêu thích.

Cách sắp xếp ấy không có gì phức tạp, nhưng rất thực tế cho các gia đình đông người: Ít nhất một món “ngọt”, một món “mặn”, một món “nhẹ nhàng healthy”. Mỗi người tự lấy, chủ nhà đỡ phải đảo qua đảo lại, cũng giảm áp lực phải “chiều tất cả mọi người”.

Đây cũng là ý tưởng mà các mẹ Việt hoàn toàn có thể áp dụng trong những dịp họp mặt gia đình cuối tuần hoặc ngày lễ: Không cần phải nấu một bàn ăn quá nhiều món, chỉ cần chuẩn bị vài “góc”: Bánh mì + trứng, sữa chua + hoa quả, thêm đĩa trái cây cắt sẵn và một món “đinh” là đủ để cả nhà vui vẻ.

Harry và Archie mê trứng ốp la, bacon, Meghan thì nói “có ngày chỉ kịp nướng waffle đông lạnh”

Trong cuộc trò chuyện, Meghan còn bật mí thêm: Vương tử Harry và con trai lớn Archie đều rất mê trứng ốp la. Trong bếp nhà họ, “bacon lúc nào cũng nhiều”. Bữa sáng lý tưởng của hai bố con là trứng ốp, bacon giòn và có thể thêm chút bánh mì hoặc waffle.

Nhưng Meghan cũng thú nhận một sự thật mà bất kỳ bà mẹ nào cũng đồng cảm: “Có những hôm bạn không có thời gian để làm tất cả những thứ đó. Thế là bỏ vội một chiếc waffle đông lạnh vào lò nướng và coi như xong. Và điều đó hoàn toàn không có gì đáng xấu hổ".

Câu nói ấy rất “chạm” bởi dù mang danh phận hoàng gia, Meghan vẫn là một người mẹ bận rộn, cũng có ngày mệt mỏi, cũng phải xoay xở cho nhanh. Cô không cố tỏ ra mình luôn hoàn hảo trong bếp, mà ngược lại, thừa nhận có những cách “ăn gian” rất đời: Tận dụng đồ đông lạnh, đồ có sẵn, miễn là vẫn đảm bảo cả nhà có thứ gì đó ấm nóng để ăn buổi sáng.

Trong chia sẻ với tạp chí PEOPLE về series With Love, Meghan trên Netflix và việc ra mắt As ever, Meghan nói điều làm cô xúc động nhất là những lần Vương tử Harry, Archie và Lilibet đến thăm trường quay. Cô hy vọng khi các con lớn lên, chúng sẽ thấy tự hào vì đã “ở đó từ những ngày đầu mẹ bắt đầu mọi thứ”.

Bữa sáng vì thế không chỉ là món waffle hay trứng ốp la, mà còn là những khoảnh khắc rất nhỏ: Con ngồi lên bàn bếp chờ mẹ phết mứt, bố chiên bacon, cả nhà tranh nhau nếm thử thìa kem tươi. Đó là những hình ảnh bình dị mà nhiều gia đình, dù chẳng liên quan gì tới hoàng gia, đều có thể tìm thấy mình trong đó.